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Minggu, 25 Oktober 2026 | 20.24 WIB

Wembanyama Antar Spurs Hajar Mavericks 122-106

Pemain San Antonio Spurs Victor Wembanyama melakukan dunk dengan membelakangi ring (reverse dunk) saat menghadapi Houston Rockets dalam pertandingan NBA 2026/2027 di Moody Center, Austin, Texas, Amerika Serikat, Sabtu (24/10/2026) waktu setempat. ANTARA/Getty Images via AFP/Ronald Cortes - Image

Pemain San Antonio Spurs Victor Wembanyama melakukan dunk dengan membelakangi ring (reverse dunk) saat menghadapi Houston Rockets dalam pertandingan NBA 2026/2027 di Moody Center, Austin, Texas, Amerika Serikat, Sabtu (24/10/2026) waktu setempat. ANTARA/Getty Images via AFP/Ronald Cortes

JawaPos.com - Victor Wembanyama mencetak 23 poin untuk membawa San Antonio Spurs meraih kemenangan pertama pada musim NBA 2026/2027 setelah mengalahkan Dallas Mavericks 122-106 di American Airlines Center, Dallas.

Dalam pertandingan yang berlangsung Sabtu (24/10) malam waktu setempat atau Minggu WIB, Wembanyama juga membukukan tujuh rebound dan empat blok untuk membantu Spurs bangkit setelah dua kekalahan beruntun.

Dylan Harper menyumbangkan 22 poin, sedangkan De'Aaron Fox dan Stephon Castle masing-masing menambahkan 19 poin bagi San Antonio.

Kemenangan tersebut membuat Spurs terhindar dari catatan tiga kekalahan beruntun pada awal musim untuk pertama kalinya sejak musim 2008/2009.

Spurs sebelumnya menelan kekalahan dari Oklahoma City Thunder dan Houston Rockets.

Sementara itu, Dallas harus menjalani pertandingan tanpa dua pemain andalannya, Cooper Flagg dan Kyrie Irving.

Flagg, yang meraih penghargaan pemain pendatang baru terbaik (Rookie of the Year) musim lalu, absen akibat cedera bahu saat Mavericks mengalahkan Indiana Pacers, Jumat (23/10).

Kondisi Flagg dijadwalkan kembali dievaluasi pada pekan depan.

Irving juga tidak tampil karena Dallas menjalani pertandingan kedua dalam dua hari berturut-turut.

Editor: Banu Adikara
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