Luka Doncic dan Victor Wembanyama Pimpin Minicamp Tim saat Off Season NBA

Luka Doncic menggelar minicamp bersama rekan setim masing-masing selama off season untuk membangun kekompakan jelang NBA 2026-2027. (NBA)
JawaPos.com - Luka Doncic dan Victor Wembanyama punya cara serupa untuk mempersiapkan tim menghadapi musim 2026-2027. Dua bintang muda NBA tersebut mengajak rekan setimnya menjalani minicamp di negara asal masing-masing selama off season.
Doncic mengundang seluruh pemain Los Angeles Lakers mengikuti minicamp selama empat hari di Slovenia pada Agustus ini. Selain latihan, para pemain dijadwalkan bermain golf serta menjelajahi Ljubljana, kota kelahiran Doncic.
Doncic bahkan bersedia menanggung biaya penerbangan pemain yang mengikuti minicamp. Dari 17 pemain Lakers saat ini, hanya rookie Cameron Carr yang dipastikan absen karena harus mengikuti rookie orientation NBA.
Nah, langkah serupa dilakukan Wembanyama bersama San Antonio Spurs. Mereka menggelar latihan di Nanterre, dekat Paris, pekan ini.
Seperti dilaporkan L’Equipe, minicamp itu diikuti delapan pemain, termasuk di antaranya De’Aaron Fox, Harrison Barnes, Dylan Harper, Stephon Castle, dan Tobias Harris.
CEO Spurs R.C. Buford mengapresiasi langkah Wembanyama tersebut.
“Mereka ingin berkembang. Ketika Victor menelepon timnya dan berkata, 'Ayo datang ke sini dan habiskan seminggu bersamaku,' itu menunjukkan sifat kepemimpinan,” ujar Buford kepada kanal YouTube asal Prancis TrashTalk.
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