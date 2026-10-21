Victor Wembanyama Favorit MVP NBA 2026–2027, SGA Bidik Hat-trick Bersejarah

JawaPos.com – Victor Wembanyama diunggulkan merebut gelar Most Valuable Player (MVP) NBA 2026–2027. Dalam survei tahunan yang melibatkan para general manager (GM) NBA, center jangkung (224 sentimeter) San Antonio Spurs itu mendapat suara hingga 77 persen. Bahkan, Wembanyama juga diunggulkan hingga 97 persen untuk meraih penghargaan pemain bertahan terbaik NBA.

Sementara itu, prediksi dari The Analyst juga menyebut Wemby –sapaan Wembanyama– sebagai favorit peraih MVP NBA. Dia mengungguli sejumlah nama seperti Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder), Nikola Jokic (Denver Nuggets), Luka Doncic (Los Angeles Lakers), dan Giannis Antetokounmpo (Miami Heat).

Wemby sendiri menyebut jika dia memang ingin meraih gelar MVP. Meski, itu tidak lagi menjadi target utama. ”Itu adalah target besar tahun ini. Tetapi, setelah kekalahan di babak final, hal tersebut bukanlah prioritas utama dalam pikiran saya,” kata pemain berusia 22 tahun asal Prancis itu seperti dikutip dari ESPN.

Wemby tampaknya lebih termotivasi untuk meraih kesuksesan bersama Spurs. Musim lalu, mereka gagal merebut gelar setelah kalah agregat 1-4 oleh New York Knicks. Selain itu, dia melihat persaingan memperebutkan gelar MVP akan sangat ketat.

”Setiap kandidat teratas punya kekuatan masing-masing. Jokic dan Shai lebih meyakinkan daripada saya,” ucapnya.

SGA Bisa Hat-trick Wembanyama memang diunggulkan. Tetapi, dia harus menghadapi Shai Gilgeous-Alexander (SGA) yang telah meraih dua gelar MVP secara beruntun. SGA pun berpeluang menyamai catatan Bill Russell, Wilt Chamberlain, dan Larry Bird yang menjadi pemenang MVP tiga musim berturut-turut.

Musim lalu, Shai menjadi pemain paling produktif dengan catatan rata-rata 31,1 poin per pertandingan. Namun, SGA juga menegaskan bahwa fokusnya bukan mengejar penghargaan individu.

”Saya hanya perlu menjadi pemain terbaik yang saya bisa untuk tim ini dan memenangi sebanyak mungkin pertandingan,” tuturnya seperti dilansir dari Associated Press.

Nilai Plus Masing-Masing Untuk kandidat lain, masing-masing punya keunggulan atau nilai plus. Jokic, misalnya, musim lalu mencetak rata-rata triple-double 27,7 poin, 12,9 rebound, dan 10,7 assist. Sejauh ini, dia sudah mengoleksi tiga gelar MVP.