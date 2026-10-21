Victor Wembanyama Favorit MVP NBA 2026–2027, SGA Bidik Hat-trick Bersejarah

Victor Wembanyama dijagokan meraih MVP NBA 2026–2027 dengan dukungan 77 persen GM. SGA mengincar gelar ketiga secara beruntun. (Dok. NBA)
JawaPos.com – Victor Wembanyama diunggulkan merebut gelar Most Valuable Player (MVP) NBA 2026–2027. Dalam survei tahunan yang melibatkan para general manager (GM) NBA, center jangkung (224 sentimeter) San Antonio Spurs itu mendapat suara hingga 77 persen. Bahkan, Wembanyama juga diunggulkan hingga 97 persen untuk meraih penghargaan pemain bertahan terbaik NBA.
Sementara itu, prediksi dari The Analyst juga menyebut Wemby –sapaan Wembanyama– sebagai favorit peraih MVP NBA. Dia mengungguli sejumlah nama seperti Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder), Nikola Jokic (Denver Nuggets), Luka Doncic (Los Angeles Lakers), dan Giannis Antetokounmpo (Miami Heat).
Wemby sendiri menyebut jika dia memang ingin meraih gelar MVP. Meski, itu tidak lagi menjadi target utama. ”Itu adalah target besar tahun ini. Tetapi, setelah kekalahan di babak final, hal tersebut bukanlah prioritas utama dalam pikiran saya,” kata pemain berusia 22 tahun asal Prancis itu seperti dikutip dari ESPN.
Wemby tampaknya lebih termotivasi untuk meraih kesuksesan bersama Spurs. Musim lalu, mereka gagal merebut gelar setelah kalah agregat 1-4 oleh New York Knicks. Selain itu, dia melihat persaingan memperebutkan gelar MVP akan sangat ketat.
”Setiap kandidat teratas punya kekuatan masing-masing. Jokic dan Shai lebih meyakinkan daripada saya,” ucapnya.
Wembanyama memang diunggulkan. Tetapi, dia harus menghadapi Shai Gilgeous-Alexander (SGA) yang telah meraih dua gelar MVP secara beruntun. SGA pun berpeluang menyamai catatan Bill Russell, Wilt Chamberlain, dan Larry Bird yang menjadi pemenang MVP tiga musim berturut-turut.
Musim lalu, Shai menjadi pemain paling produktif dengan catatan rata-rata 31,1 poin per pertandingan. Namun, SGA juga menegaskan bahwa fokusnya bukan mengejar penghargaan individu.
”Saya hanya perlu menjadi pemain terbaik yang saya bisa untuk tim ini dan memenangi sebanyak mungkin pertandingan,” tuturnya seperti dilansir dari Associated Press.
Untuk kandidat lain, masing-masing punya keunggulan atau nilai plus. Jokic, misalnya, musim lalu mencetak rata-rata triple-double 27,7 poin, 12,9 rebound, dan 10,7 assist. Sejauh ini, dia sudah mengoleksi tiga gelar MVP.
Ada pula Doncic yang musim lalu mencetak rata-rata poin tertinggi sebesar 33,5 poin. Giannis ikut meramaikan persaingan setelah musim ini memilih bergabung dengan Heat.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Monza vs Cagliari di Liga Italia: Tim Tamu Punya Catatan Impresif di Laga Tandang
Prediksi Skor Tottenham Hotspur vs Coventry City: Menang Tipis, De Zerbi Akhiri Tren Buruk
Prediksi Skor Trabzonspor Vs Besiktas di Liga Turki: Salah Cs Punya Rekor Kandang Impresif
UU Ketenagakerjaan Batasi PKWT Maksimal 4 Tahun, Said Iqbal: Kalau Ciptaker Sembarangan
Prediksi Skor Getafe vs Rayo Vallecano: Emil Audero Bantu El Rayo Perpanjang Kutukan 10 Laga!
Persebaya Berangkat ke Makassar Besok! Tavares Siap Tantang Mantan Tim PSM
Prediksi Skor Al Fayha vs Al Ahli di Liga Arab Saudi: Ivan Toney Siap Menggila di Al Majma’ah
Prediksi Skor Parma vs Torino: Kans Il Toro Tundukkan Tuan Rumah di Stadio Ennio Tardini!
Prediksi Tottenham vs Coventry: Spurs Belum Menang dalam Enam Laga, Coventry Percaya Diri
Prediksi Skor Monza vs Cagliari: Rossoblù Menang Tipis, Rekor Berusia 61 Tahun Terancam Pecah!
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022