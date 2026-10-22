Victor Wembanyama Mandul, Spurs Kalah dari Thunder di Laga Pembuka NBA 2026-2027

JawaPos.com - San Antonio Spurs mengawali musim NBA 2026-2027 dengan kekalahan di kandang sendiri. Menghadapi Oklahoma City Thunder di Frost Bank Center, San Antonio, Spurs harus menyerah 104-116 pada Rabu (21/10) pagi WIB.

Victor Wembanyama, yang diharapkan menjadi pembeda, justru tampak kesulitan sepanjang pertandingan.

Wembanyama hanya mencetak 12 poin dari 13 percobaan tembakan. Tembakan masuk pertama—dan satu-satunya—bahkan baru tercipta pada penghujung kuarter ketiga. Yakni, saat dia melakukan reverse dunk setelah menerima umpan De’Aaron Fox.

Sedangkan, sepuluh poin Wembanyama lainnya tercipta lewat free throw. Wemby—sapaan akrab Wembanyama—mengakhiri laga dengan akurasi tembakan 8 persen (1 dari 13 percobaan), sekaligus menjadi persentase terburuk sepanjang kariernya.

“Saya harus kembali bermain basket dengan cara yang saya nikmati,” ujar Wembanyama dikutip dari ESPN.

“Ada banyak tembakan yang biasanya masuk, tetapi kali ini meleset. Setelah itu, saya malah tidak berani mencoba tembakan serupa lagi. Mungkin saya terlalu banyak berpikir.”

Di sisi lain, Chet Holmgren jadi salah satu kunci Thunder. Dia mencetak 14 poin, tujuh rebound dan empat blok.

Penampilan itu seolah jadi pembalasan, setelah dia hanya mencetak empat poin dan empat rebound saat game ketujuh final Wilayah Barat melawan Spurs musim lalu.

Selain itu, Holmgren juga mendapat tugas utama menjaga Wembanyama. Salah satu momen penting terjadi pada kuarter kedua, yakni saat dia menepis tembakan bintang 22 tahun tersebut.