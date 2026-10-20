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Sabik Aji Taufan
Selasa, 20 Oktober 2026 | 18.29 WIB

Bidik Prestasi Internasional, ASC Padel Team Rekrut 2 Atlet Peraih Medali Asian Games 2026

ASC Padel Team merekrut atlet padel Novela Rezha dan Anak Agung Ngurah Adyasmaka Wibawa alias Dyas. (Istimewa)

 

JawaPos.com - ASC Padel Team membidik prestasi padel internasional. Tim pun merekrut dua atlet padel unggulan Indonesia, Novela Rezha dan Anak Agung Ngurah Adyasmaka Wibawa alias Dyas. 
 
Kini ASC Padel Team diperkuat oleh 19 atlet, terdiri dari 14 atlet putra dan 5 atlet putri. Komposisi ini diharapkan bisa membawa prestasi.
 
Novela Rezha merupakan atlet padel Indonesia yang memperkuat tim nasional di Asian Games Aichi-Nagoya 2026 dan berhasil meraih medali perunggu nomor ganda putri. Berdasarkan data Perkumpulan Besar Padel Indonesia (PBPI) 2026, Novela juga menempati peringkat pertama atlet padel putri Indonesia berdasarkan perolehan poin. Sementara itu, Dyas juga merupakan salah satu atlet padel terbaik Indonesia.
 
Pembina ASC Padel Team, Ahmad Sahroni mengatakan, ruang berkembang dan dukungan fasiltas harus diberikan kepada para atlet. Dengan begitu, mereka bisa menorehkan prestasi bagi bangsa.
 
 
“Bagi saya, olahraga bukan cuma soal kompetisi, tetapi juga bagaimana kita membangun ekosistem yang bisa membuat atlet berkembang dan berprestasi. Setelah di balap sepeda melalui ASC Monsters, sekarang saya ingin melakukan hal yang sama di padel," kata Sahroni kepada wartawan, Selasa (20/10).
 
"Kami menyambut Novela dan Dyas dengan komitmen untuk memberikan dukungan dan fasilitas terbaik. Harapannya, mereka bisa berkembang bersama ASC Padel Team dan membawa nama Indonesia semakin diperhitungkan di level internasional,” imbuhnya.
 
Kedua atlet baru ini diproyeksikan untuk mengikuti rangkaian FIP Tour 2026–2027 di kawasan Asia, dengan target meningkatkan prestasi dan membawa nama Indonesia di panggung padel internasional.
 
“Setelah bergabung dengan ASC Padel Team, aku berharap aku bisa terus berkarya di dunia padel ini, bisa achieve semua goals-goals, bisa terus compete di level internasional padel, dan bisa main di Premier Padel. Hopefully semua target itu bisa terjadi secepatnya. Pokoknya bersama ASC Padel Team, saya akan memberikan yang terbaik untuk Indonesia,” ujar Novela.
 
Senada dengan Novela, Dyas pun optimis bahwa dirinya melalui ASC Padel Team mampu meraih target untuk tembus di level Premier Padel.
 
“Saya berharap dengan saya join ASC Padel Team, saya bisa mencapai target-target yang selama ini saya ingin capai, salah satunya bermain di Premier Padel. Dan juga saya berharap, dengan bergabungnya saya, ASC Padel Team bisa berkembang lebih besar dan solid lagi,” kata Dyas.

Editor: Sabik Aji Taufan
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