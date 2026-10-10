Dari Bangku Kuliah ke Asian Games 2026, Liquor dan Samuel Torehkan Rekor Renang Nasional

Perenang Indonesia, Samuel Maxson Septionus beraksi di Asian Games 2026. (Istimewa)
JawaPos.com - Dua perenang Indonesia, Liquor Harrison Andoko dan Samuel Maxson Septionus, menorehkan rekor nasional pada Asian Games 2026 di Aichi-Nagoya, Jepang.
Liquor memecahkan rekor nomor 200 meter gaya bebas putra, sementara keduanya berkontribusi dalam pemecahan rekor nasional estafet 4×100 meter gaya bebas putra bersama tim Indonesia.
Pada nomor 200 meter gaya bebas putra, Liquor mencatatkan waktu 1 menit 49,89 detik, memperbaiki rekor sebelumnya 1 menit 50,35 detik milik Joe Aditya Kurniawan yang dibuat pada PON 2024.
Liquor bersama Samuel dan anggota tim lainnya juga mencatatkan rekor nasional estafet 4×100 meter gaya bebas putra dengan waktu 3 menit 20,84 detik pada babak final. Catatan tersebut memperbaiki rekor 3 menit 21,48 detik yang tercipta pada babak kualifikasi di hari yang sama.
Kedua atlet yang menempuh pendidikan di University of Indianapolis, Amerika Serikat, merupakan penerima beasiswa student athlete melalui program Bakti BCA. Dukungan tersebut memungkinkan mereka melanjutkan pendidikan sekaligus mengembangkan karier sebagai atlet renang.
Liquor mengaku bersyukur atas pencapaian tersebut, meski belum berhasil membawa pulang medali dari ajang tersebut.
“Saya sangat bersyukur bisa memecahkan rekor nasional di nomor 200m gaya bebas dan estafet 4×100m gaya bebas bersama teman-teman satu tim. Memang belum ada medali kali ini, tetapi rekor ini jadi motivasi besar untuk terus berkembang. Terima kasih kepada Bakti BCA yang telah memberi saya kesempatan untuk kuliah sekaligus berkarier sebagai atlet, juga kepada pelatih, tim, dan keluarga yang selalu mendukung,” ujar Liquor.
Sementara itu, Maxson menilai keikutsertaannya di Asian Games menjadi pengalaman penting dalam perjalanan kariernya. Selain estafet, ia juga tampil pada nomor 50 meter gaya bebas, 50 meter gaya kupu-kupu, dan 100 meter gaya bebas putra.
“Bisa tampil di Asian Games dan ikut memecahkan rekor nasional bersama tim estafet adalah pengalaman yang luar biasa bagi saya. Rasanya bangga bisa berjuang bersama teman-teman membawa nama Indonesia. Terima kasih kepada Bakti BCA yang sudah mendukung saya menempuh pendidikan sekaligus terus mengembangkan karier sebagai atlet renang. Ini baru awal, dan saya akan terus berlatih lebih keras untuk membuat Indonesia bangga di ajang-ajang berikutnya,” kata Maxson.
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