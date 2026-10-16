Putri KW Bidik Revans, Hadapi Wang Zhiyi di Perempat Final Denmark Open 2026

Putri KW menghadapi Wang Zhiyi di perempat final Denmark Open 2026. Ia mengusung misi revans setelah kalah di semifinal Asian Games. (Dok. PBSI)
JawaPos.com – Putri Kusuma Wardani bermimpi membawa Indonesia ke final beregu putri Asian Games Aichi-Nagoya 2026. Namun, langkah itu terhenti setelah Indonesia kalah 0-3 oleh Tiongkok di semifinal. Putri KW yang turun pada partai pertama gagal menyumbang poin setelah takluk oleh Wang Zhiyi.
Saat itu, Wang mengalahkan Putri 2-0 (21-15, 22-20). Putri pun ingin menjadikan kegagalan di Asian Games tersebut sebagai pelajaran dan mengusung misi revans saat mereka bertemu dalam perempat final Denmark Open 2026 di SJF Bank Arena, Odense, hari ini (16/10).
Berkaca dari kekalahan di Asian Games, Putri mengakui perlu menjaga fokus saat memasuki poin-poin kritis agar tidak kembali kehilangan momentum. ”Besok (hari ini, Red) lebih disiapkan. Pikirannya harus lebih kuat lagi dan belajar dari kekalahan di Asian Games,” kata atlet berusia 24 tahun asal Tangerang tersebut.
Rekor pertemuan masih berpihak kepada Wang. Dari enam pertemuan, tunggal putri Tiongkok sekaligus ranking kedua BWF itu menang lima kali dan Putri baru sekali menang. Satu-satunya kemenangan terjadi pada perempat final Japan Open Juli lalu dengan skor 2-1 (9-21, 21-17, 21-4).
Kemenangan tersebut memberi kepercayaan diri bagi Putri. ”Saya pengin bermain habis-habisan. Pengin menang lagi karena sudah pernah merasakan caranya menang,” tutur Putri.
Putri lolos ke perempat final setelah mengalahkan Huang Yu-hsun (Taiwan) dengan skor 2-0 (21-19, 21-8) kemarin (15/10). Kemenangan atas Huang tidak diraih dengan mudah. Putri sempat mendapat tekanan pada game pertama karena lawan memiliki serangan bola atas yang berbahaya, termasuk jumping smash.
Posisi kalah angin juga membuat Huang lebih leluasa menyerang. ”Saya sebenarnya sedikit khawatir, tetapi kemudian berusaha (bermain) lebih tenang untuk cepat menurunkan bola,” beber Putri.
Strategi itu membuahkan hasil. Setelah mengamankan game pertama, Putri tampil lebih dominan pada game kedua, ditambah Huang banyak melakukan kesalahan.
Denmark Open
Wang Zhiyi menang 2-0 (22-20, 21-14)
Semifinal
Badminton Asia Championships
Wang Zhiyi menang 2-1 (20-22, 21-16, 21-12)
Babak 32 besar
Japan Open 2025
Wang Zhiyi menang 2-1 (20-22, 21-17, 21-16)
Perempat final
Malaysia Open 2026
Wang Zhiyi menang 2-0 (21-17, 21-18)
Perempat final
Japan Open 2026
Putri Kusuma Wardani menang 2-1 (9-21, 21-17, 21-4)
Perempat final
Asian Games 2026
Wang Zhiyi menang 2-0 (21-15, 22-20)
Semifinal beregu
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