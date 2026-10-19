Atlet Padel Berharap Bonus, PBPI Ingin Ada Apresiasi dari Pemerintah

JawaPos.com – Perkumpulan Besar Padel Indonesia (PBPI) berharap pemerintah memberikan apresiasi kepada atlet padel yang menyumbangkan medali perak dan perunggu untuk Indonesia pada Asian Games 2026.

Medali perak diraih Fitriani Sabatini dan Fadona Kusumawati. Sementara itu, Beatrice Gumulya dan Novela Putria menyumbangkan medali perunggu.

Ketua Umum PBPI Galih Dimuntur Kartasasmita berharap pencapaian tersebut mendapat perhatian pemerintah, termasuk terkait pemberian bonus bagi atlet peraih medali.

Pemerintah menjanjikan bonus Rp 3 miliar bagi atlet peraih medali emas Asian Games 2026.

Galih berharap atlet padel yang turut berjuang membawa nama Indonesia juga mendapat apresiasi, meski belum meraih emas.

“Walaupun kami dari awal sudah mengantisipasi dan siap bahwa kami adalah cabang olahraga mandiri, saya berharap negara bisa membantu. Atlet-atlet Indonesia, baik yang mandiri maupun tidak, berjuang untuk negara,” ujarnya.

Menurut Galih, keberhasilan meraih medali perak dan perunggu menunjukkan bahwa padel tidak sekadar menjadi olahraga rekreasi, tetapi juga berpotensi menyumbangkan prestasi bagi Indonesia.

Dia menilai perjuangan para atlet patut diapresiasi, terlebih mereka harus menjalani jadwal pertandingan yang padat selama kompetisi.

“Anak-anak ini kalau kalian ada di sana, kalian bisa melihat betapa capeknya mereka tiap pagi, sore, malam bertanding untuk negara,” katanya.