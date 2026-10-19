Atlet Padel Berharap Bonus, PBPI Ingin Ada Apresiasi dari Pemerintah

Pasangan padel putri Indonesia Fitriani Sabatini/Fadona Kusumawati (bawah) meraih medali perak Asian Games 2026 setelah kalah dari pasangan Jepang Saki Tsukamoto/Kae Tokumoto (atas) pada laga final di Nagoya City Higashi Sport Center, Jepang, Sabtu (3/10/2026). Meski berangkat secara mandiri, atlet padel Indonesia berhasil menyumbangkan satu medali perak dan satu perunggu. PBPI berharap pemerintah turut memberikan apresiasi atas pencapaian tersebut. (ANTARA/Arindra Meodia)
JawaPos.com – Perkumpulan Besar Padel Indonesia (PBPI) berharap pemerintah memberikan apresiasi kepada atlet padel yang menyumbangkan medali perak dan perunggu untuk Indonesia pada Asian Games 2026.
Medali perak diraih Fitriani Sabatini dan Fadona Kusumawati. Sementara itu, Beatrice Gumulya dan Novela Putria menyumbangkan medali perunggu.
Ketua Umum PBPI Galih Dimuntur Kartasasmita berharap pencapaian tersebut mendapat perhatian pemerintah, termasuk terkait pemberian bonus bagi atlet peraih medali.
Pemerintah menjanjikan bonus Rp 3 miliar bagi atlet peraih medali emas Asian Games 2026.
Galih berharap atlet padel yang turut berjuang membawa nama Indonesia juga mendapat apresiasi, meski belum meraih emas.
“Walaupun kami dari awal sudah mengantisipasi dan siap bahwa kami adalah cabang olahraga mandiri, saya berharap negara bisa membantu. Atlet-atlet Indonesia, baik yang mandiri maupun tidak, berjuang untuk negara,” ujarnya.
Menurut Galih, keberhasilan meraih medali perak dan perunggu menunjukkan bahwa padel tidak sekadar menjadi olahraga rekreasi, tetapi juga berpotensi menyumbangkan prestasi bagi Indonesia.
Dia menilai perjuangan para atlet patut diapresiasi, terlebih mereka harus menjalani jadwal pertandingan yang padat selama kompetisi.
“Anak-anak ini kalau kalian ada di sana, kalian bisa melihat betapa capeknya mereka tiap pagi, sore, malam bertanding untuk negara,” katanya.
Baca Juga:Prediksi Skor Getafe vs Rayo Vallecano: Emil Audero Bantu El Rayo Perpanjang Kutukan 10 Laga!
PBPI sendiri telah menyiapkan bonus secara mandiri bagi para atlet. Namun, bonus tersebut belum diberikan karena para pemain masih harus berkonsentrasi menghadapi agenda berikutnya, yakni kualifikasi Piala Dunia di Kuwait.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Fulham vs Hull City: The Tigers Berpeluang Menang Tipis di Craven Cottage
Prediksi Skor Garudayaksa vs Arema FC: Produktivitas Singo Edan Jadi Ancaman Bagi Tuan Rumah
Prediksi Skor Lille vs Brest di Liga Prancis: Verdonk Starter, Les Dogues Berjaya di Pierre Mauroy
Prediksi Susunan Pemain Real Betis vs Barcelona: Yamal dan Adeyemi Jadi Andalan
Prediksi Skor Hamburger SV vs Stuttgart: Die Roten Siap Pesta Gol di Volksparkstadion
Prediksi Skor Espanyol vs Atletico Madrid di Liga Spanyol: Los Rojiblancos Pertahankan Laju Positif
Prediksi Skor PSGC Ciamis vs PSIS Semarang di Pegadaian Championship: Tuan Rumah Hadapi Ujian Berat
Prediksi Susunan Pemain AS Roma vs Genoa: Santiago Castro Siap Jadi Andalan
Prediksi Skor Semen Padang vs PSMS di Championship: Kabau Sirah Bidik Kemenangan Kandang Perdana
Prediksi RANS Nusantara vs Persela Lamongan: Laskar Joko Tingkir Berburu Kemenangan di Malang
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022