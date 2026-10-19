Logo JawaPos
HomeSports
Author avatar - Image
Taufiq Ardyansyah
Senin, 19 Oktober 2026 | 20.24 WIB

Budi Setiawan Apresiasi Dukungan PSSI dan Kemenpora untuk Futsal

Timnas futsal Indonesia. (Istimewa) - Image

Timnas futsal Indonesia. (Istimewa)

JawaPos.com - Sekretaris Jenderal Federasi Futsal Indonesia (FFI) Budi Setiawan menyampaikan terima kasih kepada PSSI dan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) atas dukungan terhadap pengembangan futsal nasional.

Dukungan tersebut, terutama dalam pendanaan dan program pembinaan, menjadi bagian penting dalam upaya FFI meningkatkan daya saing Timnas Futsal Indonesia di level internasional.

Apresiasi itu disampaikan setelah Timnas Futsal Indonesia menyelesaikan partisipasinya dalam Futsal Nation Cup 2026 di Sao Jose dos Pinhais, Parana, Brasil, pada 12–18 Oktober.

Indonesia mengakhiri turnamen tanpa poin setelah kalah 0-3 dari Brasil dan 0-2 dari Cape Verde di fase grup.

Hasil tersebut membuat Garuda gagal melaju ke semifinal. Indonesia kemudian kalah 1-2 dari Peru dalam perebutan posisi kelima.

Meski belum meraih hasil sesuai harapan, Budi menilai turnamen tersebut menjadi bagian dari proses pengembangan tim.

"Indonesia harus lakukan pembenahan untuk mencapai target menembus 10 besar dunia. Upaya meningkatkan prestasi itu juga harus diiringi dengan tata kelola organisasi yang baik," ucap Budi.

Budi menjelaskan, FFI memperoleh anggaran APBN sekitar Rp 20 miliar pada 2026.

Karena itu, setiap program yang menggunakan dana tersebut harus dipertanggungjawabkan, mulai perencanaan, realisasi anggaran, hingga pencapaian target.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Timnas Futsal Indonesia Kalah 3 Kali di Brasil, Ini Kata Hector Souto - Image
Sepak Bola Indonesia

Timnas Futsal Indonesia Kalah 3 Kali di Brasil, Ini Kata Hector Souto

Senin, 19 Oktober 2026 | 05.00 WIB

Ditumbangkan Peru 1-2, Timnas Indonesia Akhiri Perjalanan di Copa das Nacoes de Futsal 2026 - Image
Sports

Ditumbangkan Peru 1-2, Timnas Indonesia Akhiri Perjalanan di Copa das Nacoes de Futsal 2026

Minggu, 18 Oktober 2026 | 16.28 WIB

Kalah dari Tanjung Verde, Timnas Indonesia Gagal ke Semifinal Vi Copa das Nacoes de Futsal - Image
Sports

Kalah dari Tanjung Verde, Timnas Indonesia Gagal ke Semifinal Vi Copa das Nacoes de Futsal

Minggu, 18 Oktober 2026 | 00.33 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Fulham vs Hull City: The Tigers Berpeluang Menang Tipis di Craven Cottage - Image
1

Prediksi Skor Fulham vs Hull City: The Tigers Berpeluang Menang Tipis di Craven Cottage

2

Prediksi Skor Garudayaksa vs Arema FC: Produktivitas Singo Edan Jadi Ancaman Bagi Tuan Rumah

3

Prediksi Skor Lille vs Brest di Liga Prancis: Verdonk Starter, Les Dogues Berjaya di Pierre Mauroy

4

Prediksi Susunan Pemain Real Betis vs Barcelona: Yamal dan Adeyemi Jadi Andalan

5

Prediksi Skor Hamburger SV vs Stuttgart: Die Roten Siap Pesta Gol di Volksparkstadion

6

Prediksi Skor Espanyol vs Atletico Madrid di Liga Spanyol: Los Rojiblancos Pertahankan Laju Positif

7

Prediksi Skor PSGC Ciamis vs PSIS Semarang di Pegadaian Championship: Tuan Rumah Hadapi Ujian Berat

8

Prediksi Susunan Pemain AS Roma vs Genoa: Santiago Castro Siap Jadi Andalan

9

Prediksi Skor Semen Padang vs PSMS di Championship: Kabau Sirah Bidik Kemenangan Kandang Perdana

10

Prediksi RANS Nusantara vs Persela Lamongan: Laskar Joko Tingkir Berburu Kemenangan di Malang

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore