Budi Setiawan Apresiasi Dukungan PSSI dan Kemenpora untuk Futsal

Timnas futsal Indonesia. (Istimewa)
JawaPos.com - Sekretaris Jenderal Federasi Futsal Indonesia (FFI) Budi Setiawan menyampaikan terima kasih kepada PSSI dan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) atas dukungan terhadap pengembangan futsal nasional.
Dukungan tersebut, terutama dalam pendanaan dan program pembinaan, menjadi bagian penting dalam upaya FFI meningkatkan daya saing Timnas Futsal Indonesia di level internasional.
Apresiasi itu disampaikan setelah Timnas Futsal Indonesia menyelesaikan partisipasinya dalam Futsal Nation Cup 2026 di Sao Jose dos Pinhais, Parana, Brasil, pada 12–18 Oktober.
Indonesia mengakhiri turnamen tanpa poin setelah kalah 0-3 dari Brasil dan 0-2 dari Cape Verde di fase grup.
Hasil tersebut membuat Garuda gagal melaju ke semifinal. Indonesia kemudian kalah 1-2 dari Peru dalam perebutan posisi kelima.
Meski belum meraih hasil sesuai harapan, Budi menilai turnamen tersebut menjadi bagian dari proses pengembangan tim.
"Indonesia harus lakukan pembenahan untuk mencapai target menembus 10 besar dunia. Upaya meningkatkan prestasi itu juga harus diiringi dengan tata kelola organisasi yang baik," ucap Budi.
Budi menjelaskan, FFI memperoleh anggaran APBN sekitar Rp 20 miliar pada 2026.
Karena itu, setiap program yang menggunakan dana tersebut harus dipertanggungjawabkan, mulai perencanaan, realisasi anggaran, hingga pencapaian target.
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Jawa Pos
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