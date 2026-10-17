Kalah dari Tanjung Verde, Timnas Indonesia Gagal ke Semifinal Vi Copa das Nacoes de Futsal

Jadwal Final Piala AFF Futsal atau ASEAN Futsal Championship 2026 Timnas Futsal Indonesia vs Thailand, siaran langsung, dan live streaming. (Dok. Instagram.com/@timnasfutsal)
JawaPos.com - Tim nasional futsal Indonesia gagal ke semifinal VI Copa das Nacoes de Futsal 2026 setelah kalah 0-2 dari Tanjung Verde, 0-2 pada laga Grup A di Max Rosenmann Arena, Sao Jose dos Pinhais, Brasil, Sabtu WIB.
Dikutip dari laman Federasi Futsal Indonesia (FFI), mulai babak pertama, Indonesia justru tertekan sejak awal menghadapi permainan cepat Tanjung Verde.
Memasuki menit keenam, lesatan bola dari Wilson Cabral menjebol gawang tim Garuda. Satu menit berselang, Fred Alexandre melalui sepakannya mampu menggandakan skor Tanjung Verde.
Baca Juga:Timnas Futsal Indonesia DItekuk Tanjung Verde, Hector Souto: Kekalahan Paling Mengecewakan!
Tertinggal dua gol, timnas futsal Indonesia yang dilatih Hector Souto mencoba tampil lebih meningkatkan intensitas permainan.
Namun hingga babak pertama berakhir, skor 2-0 untuk keunggulan Tanjung Verde tetap bertahan.
Pada babak kedua, Indonesia mencoba untuk bisa menguasai tempo permainan.
Sedangkan Tanjung Verde praktis bermain solid membendung serangan dari Indonesia.
Wasit kemudian meniup peluit akhir pertandingan. Indonesia akhirnya harus mengakui ketangguhan Tanjung Verde, 0-2.
Dengan hasil ini membuat Indonesia, yang mengantongi 0 poin, menempati peringkat juru kunci grup A dan dipastikan tidak dapat melangkah ke babak semifinal.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Menkop Pastikan Gaji PNS Lewat Koperasi Mulai Tahun Ini, Tak Perlu Tunggu 2027
Ketua Komisi II DPR Usulkan Gaji PNS lewat Koperasi Hanya untuk Pegawai Pusat
Prediksi Skor AZ Alkmaar vs Hapoel Be'er Sheva: De Kaasboeren Terlalu Digdaya di AFAS Stadion
Prediksi Skor Wofoo Tai Po vs Lion City Sailors di ACL Two: Tim Singapura Diunggulkan Menang
Prediksi Skor Sparta Prague vs Lillestrom: Železná Sparta Siap Menang Telak di epet ARENA
Prediksi Skor Gangwon FC vs Phnom Penh Crown: Misi Tuan Rumah Raih Kemenangan Perdana di ACL Two
Prediksi Skor BG Pathum United vs Adelaide United: The Rabbits Waspadai Ketajaman Wakil Australia
Prediksi Skor AZ Alkmaar vs Hapoel Be'er Sheva: De Kaasboeren Diunggulkan
Prediksi Skor Tampines Rovers vs Machida Zelvia: Wakil Jepang Berpeluang Curi Tiga Poin di Singapura
Prediksi Skor Celje vs Omonia: The Shamrock Jaga Mimpi Lolos ke 32 Besar
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022