Kalah dari Tanjung Verde, Timnas Indonesia Gagal ke Semifinal Vi Copa das Nacoes de Futsal

JawaPos.com - Tim nasional futsal Indonesia gagal ke semifinal VI Copa das Nacoes de Futsal 2026 setelah kalah 0-2 dari Tanjung Verde, 0-2 pada laga Grup A di Max Rosenmann Arena, Sao Jose dos Pinhais, Brasil, Sabtu WIB.

Dikutip dari laman Federasi Futsal Indonesia (FFI), mulai babak pertama, Indonesia justru tertekan sejak awal menghadapi permainan cepat Tanjung Verde.

Memasuki menit keenam, lesatan bola dari Wilson Cabral menjebol gawang tim Garuda. Satu menit berselang, Fred Alexandre melalui sepakannya mampu menggandakan skor Tanjung Verde.

Tertinggal dua gol, timnas futsal Indonesia yang dilatih Hector Souto mencoba tampil lebih meningkatkan intensitas permainan.

Namun hingga babak pertama berakhir, skor 2-0 untuk keunggulan Tanjung Verde tetap bertahan.

Pada babak kedua, Indonesia mencoba untuk bisa menguasai tempo permainan.

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Sedangkan Tanjung Verde praktis bermain solid membendung serangan dari Indonesia.

Wasit kemudian meniup peluit akhir pertandingan. Indonesia akhirnya harus mengakui ketangguhan Tanjung Verde, 0-2.