Ditumbangkan Peru 1-2, Timnas Indonesia Akhiri Perjalanan di Copa das Nacoes de Futsal 2026

JawaPos.com - Timnas futsal Indonesia menutup perjalanan di Copa das Nacoes de Futsal 2026 dengan menelan kekalahan 1-2 dari Peru, dikutip dari ANTARA.

Kekalahan tersebut terjadi dalam pertandingan perebutan peringkat kelima di Max Ronsenmann Arena, Sao Jose dos Pinhais, Parana, Brasil pada Sabtu (17/10).

Peru mencetak dua gol lebih dulu melalui Usquiano dan Juarez. Timnas Futsal Indonesia hanya mampu membalas satu gol lewat Yogi Saputra sehingga gagal menutup turnamen dengan kemenangan.

Pertandingan ini menjadi laga ketiga sekaligus terakhir bagi skuad Garuda di turnamen tersebut. Sebelumnya, tim asuhan Indonesia menelan kekalahan 0-3 dari Brasil pada laga pembuka, Kamis (15/10), sebelum kembali takluk 0-2 dari Tanjung Verde sehari kemudian.

Peru membuka keunggulan melalui Usquiano. Pemain bernomor punggung tiga itu menyelesaikan operan kiper Jesus Herrera dari jarak dekat. Usquiano berhasil menyelinap di antara kiper Ahmad Habiebie dan Rio Pangestu untuk membawa Peru unggul 1-0.

Baca Juga:Hector Souto Minta Timnas Futsal Indonesia Bangkit saat Hadapi Peru

Tertinggal satu gol, Indonesia berusaha meningkatkan tekanan untuk menyamakan kedudukan. Sejumlah peluang berhasil diciptakan, tetapi belum mampu menghasilkan gol.

Yogi Saputra sempat mengancam melalui tendangan bebas, sedangkan Samuel Eko mendapatkan kesempatan emas lewat tembakan mendatar ke arah gawang yang sudah kosong. Namun, bola hasil tendangan Samuel hanya membentur tiang.

Peru kemudian memperlebar keunggulan menjadi 2-0. Kiper Herrera mengirimkan umpan jauh ke tiang jauh yang berhasil diselesaikan Juarez di depan gawang Indonesia.

Skuad Garuda akhirnya memperkecil ketertinggalan melalui Yogi Saputra. Gol tersebut tercipta setelah Yogi memanfaatkan sepak pojok Rizki Xavier untuk mengubah skor menjadi 1-2.

Namun, Indonesia tidak mampu mencetak gol tambahan hingga pertandingan berakhir.