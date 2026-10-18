Ditumbangkan Peru 1-2, Timnas Indonesia Akhiri Perjalanan di Copa das Nacoes de Futsal 2026

Pemain Timnas Futsal Indonesia mengikuti pemusatan latihan di GOR POPKI, Cibubur, Jakarta, Kamis (8/10/2026). Pemusatan latihan tersebut digelar sebagai persiapan Timnas Futsal Indonesia dalam turnamen futsal VI Copa Das Nacoes De Futsal 2026 di Max Ronsenmann Arena, Sao Jose dos Pinhais, Brasil pada 12-18 Oktober 2026. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/YU
JawaPos.com - Timnas futsal Indonesia menutup perjalanan di Copa das Nacoes de Futsal 2026 dengan menelan kekalahan 1-2 dari Peru, dikutip dari ANTARA.
Kekalahan tersebut terjadi dalam pertandingan perebutan peringkat kelima di Max Ronsenmann Arena, Sao Jose dos Pinhais, Parana, Brasil pada Sabtu (17/10).
Peru mencetak dua gol lebih dulu melalui Usquiano dan Juarez. Timnas Futsal Indonesia hanya mampu membalas satu gol lewat Yogi Saputra sehingga gagal menutup turnamen dengan kemenangan.
Baca Juga:Kalah dari Tanjung Verde, Timnas Indonesia Gagal ke Semifinal Vi Copa das Nacoes de Futsal
Pertandingan ini menjadi laga ketiga sekaligus terakhir bagi skuad Garuda di turnamen tersebut. Sebelumnya, tim asuhan Indonesia menelan kekalahan 0-3 dari Brasil pada laga pembuka, Kamis (15/10), sebelum kembali takluk 0-2 dari Tanjung Verde sehari kemudian.
Peru membuka keunggulan melalui Usquiano. Pemain bernomor punggung tiga itu menyelesaikan operan kiper Jesus Herrera dari jarak dekat. Usquiano berhasil menyelinap di antara kiper Ahmad Habiebie dan Rio Pangestu untuk membawa Peru unggul 1-0.
Tertinggal satu gol, Indonesia berusaha meningkatkan tekanan untuk menyamakan kedudukan. Sejumlah peluang berhasil diciptakan, tetapi belum mampu menghasilkan gol.
Yogi Saputra sempat mengancam melalui tendangan bebas, sedangkan Samuel Eko mendapatkan kesempatan emas lewat tembakan mendatar ke arah gawang yang sudah kosong. Namun, bola hasil tendangan Samuel hanya membentur tiang.
Peru kemudian memperlebar keunggulan menjadi 2-0. Kiper Herrera mengirimkan umpan jauh ke tiang jauh yang berhasil diselesaikan Juarez di depan gawang Indonesia.
Baca Juga:Timnas Futsal Indonesia DItekuk Tanjung Verde, Hector Souto: Kekalahan Paling Mengecewakan!
Skuad Garuda akhirnya memperkecil ketertinggalan melalui Yogi Saputra. Gol tersebut tercipta setelah Yogi memanfaatkan sepak pojok Rizki Xavier untuk mengubah skor menjadi 1-2.
Namun, Indonesia tidak mampu mencetak gol tambahan hingga pertandingan berakhir.
Peru pun memastikan kemenangan 2-1 dalam perebutan peringkat kelima, sementara Indonesia menutup turnamen dengan tiga kekalahan dari tiga pertandingan.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Ketua Komisi II DPR Usulkan Gaji PNS lewat Koperasi Hanya untuk Pegawai Pusat
Tak Hanya Bupati Klaten, KPK Juga Tangkap Kepala BPK Perwakilan Jawa Tengah
Prediksi Skor Estudiantes vs Flamengo: Panas Menuju Final Copa Libertadores
Prediksi Skor Deportivo La Coruna vs Levante: Granotes Paksa Tuan Rumah Berbagi Poin
Menkop Pastikan Gaji PNS Lewat Koperasi Mulai Tahun Ini, Tak Perlu Tunggu 2027
Prediksi Skor Garudayaksa FC vs Arema FC: Singo Edan Kembali ke Jalur Kemenangan
Prediksi Skor Frankfurt vs FC Koln di Bundesliga: Lini Pertahanan Rapuh Jadi Ancaman Tuan Rumah
KPK Terima Pengembalian Uang Rp 800 Juta dari Hercules Berkaitan Kasus Suap HGB Summarecon
Prediksi Skor Le Mans vs Toulouse: Duel Seru Tim Papan Bawah Demi Lolos Zona Degradasi
Prediksi Skor Garudayaksa vs Arema FC: Produktivitas Singo Edan Jadi Ancaman Bagi Tuan Rumah
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022