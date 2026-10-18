Timnas Futsal Indonesia Kalah 3 Kali di Brasil, Ini Kata Hector Souto

JawaPos.com – Pelatih Timnas Futsal Indonesia Hector Souto tetap puas dengan performa anak asuhnya meski menutup Copa das Nacoes de Futsal 2026 dengan kekalahan dari Peru. Menurut dia, penampilan tim secara keseluruhan menunjukkan perkembangan positif selama mengikuti turnamen di Brasil.

Timnas Futsal Indonesia kalah 1-2 dari Peru dalam pertandingan perebutan peringkat kelima di Max Rosenmann Arena, Sao Jose dos Pinhais, Parana, Brasil, Sabtu (17/10). Hasil tersebut menjadi kekalahan ketiga skuad Garuda dalam turnamen itu.

Melalui unggahan di media sosial pada Minggu (18/10), Souto mengingatkan bahwa hasil akhir tidak selalu mencerminkan kualitas permainan sebuah tim.

"Sangat penting untuk tidak mempertukarkan antara hasil akhir dan performa. Secara umum, saya rasa kita telah tampil dengan baik dalam tiga hari pertandingan di São José dos Pinhais ini," tulis pelatih asal Spanyol tersebut.

Meski menilai performa tim sudah cukup baik, Souto menyadari masih ada sejumlah aspek yang perlu diperbaiki. Dia meminta para pemain mengambil pelajaran dari kesalahan agar bisa tampil lebih baik pada kesempatan berikutnya.

"Tentu saja masih ada hal-hal yang perlu kita tingkatkan dan kita selalu menginginkan hasil yang lebih baik, tetapi sebenarnya kita tidak sejauh itu. Kita akan fokus pada hal-hal positif dan berusaha memperbaiki kesalahan untuk masa depan," jelas mantan pelatih Bintang Timur Surabaya tersebut.

Souto juga mengajak para pemain dan pendukung melihat perkembangan Timnas Futsal Indonesia dalam dua tahun terakhir. Menurut dia, perjalanan tim sejak Agustus 2024 hingga saat ini menjadi bagian penting dalam menilai kemajuan yang telah dicapai.

"Saatnya menganalisis detail-detail kecil yang membuat perbedaan dan yang telah menjauhkan kita dari hasil yang lebih baik. Jangan lupa bagaimana kondisi kita pada bulan Agustus 2024 dan bagaimana kondisi kita sekarang. Sampai jumpa!!" tutup Souto.

Timnas Futsal Indonesia Menelan Tiga Kekalahan