Juara Denmark Open 2026, Fajar/Fikri Tak Mau Cepat Puas dan Bidik Prestasi Lebih Tinggi

Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri menjuarai Denmark Open 2026 setelah mengalahkan Aaron Chia/Soh Wooi Yik dua gim langsung. Gelar ini menjadi motivasi bagi mereka untuk meraih prestasi lebih tinggi. (Dok. PBSI)
JawaPos.com – Ganda putra Indonesia Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri tak ingin cepat puas setelah menjuarai Denmark Open 2026. Gelar tersebut menjadi modal penting bagi mereka untuk memburu prestasi yang lebih tinggi.
Fajar/Fikri memastikan gelar juara setelah mengalahkan pasangan Malaysia Aaron Chia/Soh Wooi Yik pada partai final di SJF Bank Arena, Odense, Denmark, Minggu (18/10). Pasangan unggulan ketiga itu menang dua gim langsung dengan skor telak 21-8, 21-11.
Gelar Denmark Open 2026 terasa istimewa bagi Fajar/Fikri. Setelah gagal menjadi juara pada final tahun lalu, mereka akhirnya mampu membawa pulang trofi dari turnamen yang sama.
Keberhasilan tersebut juga menjadi suntikan motivasi setelah mereka menelan kekecewaan di Asian Games 2026.
"Alhamdulillah sangat bersyukur setelah tahun lalu gagal di final, kali ini kami bisa menjuarai Denmark Open. Semoga menjadi awal untuk prestasi kami ke depannya lebih lagi," ujar Fajar dalam keterangan PBSI, dikutip Senin (19/10).
"Kekalahan di Asian Games kemarin memacu kami berdua untuk mencapai hasil yang terbaik lagi," tambahnya.
Strategi Menyerang Jadi Kunci
Fajar menyebut strategi menyerang sejak awal menjadi salah satu kunci kemenangan atas Aaron/Soh. Kondisi laju shuttlecock yang cepat membuat pasangan Indonesia memilih terus menekan ketimbang bermain bertahan.
Pengalaman menghadapi Aaron/Soh dalam sejumlah pertemuan juga membantu Fajar/Fikri membaca permainan lawan. Mereka sudah beberapa kali bertemu pasangan Malaysia tersebut, bahkan sebelum Fajar dan Fikri berduet.
"Kami sudah sangat sering bertemu Aaron/Soh, bahkan sejak sebelum kami berpasangan, jadi sudah tahulah kelemahan dan kelebihan masing-masing," kata Fajar.
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Jawa Pos
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