Prediksi Skor Al Hilal vs Al Hazem: The Blue Waves Siap Pesta Gol di Kingdom Arena

Al Hilal diunggulkan meraih kemenangan besar saat menjamu Al Hazem di Kingdom Arena dalam lanjutan Saudi Pro League. Enam kemenangan beruntun dalam rekor pertemuan menjadi modal penting The Blue Waves. (Al Hilal)
JawaPos.com — Al Hilal berpeluang melanjutkan tren kemenangan saat menjamu Al Hazem dalam pertandingan Saudi Pro League 2026/2027 di Kingdom Arena, dengan modal enam kemenangan beruntun atas lawan yang sama pada Selasa (20/10/2026) pukul 01.00 WIB.
Tim berjuluk The Blue Waves tersebut menempati peringkat kedua klasemen dan diunggulkan meraih tiga poin sekaligus menjaga persaingan menuju puncak.
Pertandingan ini mempertemukan dua tim dengan kondisi yang cukup berbeda, terutama dari konsistensi penampilan sepanjang awal musim.
Al Hilal datang membawa empat kemenangan beruntun, sedangkan Al Hazem masih berusaha keluar dari periode sulit setelah gagal menang dalam tiga pertandingan terakhir.
Al Hilal memiliki modal kuat untuk mengalahkan Al Hazem berkat konsistensi permainan dan ketajaman lini serang yang sulit dihentikan.
Dari 11 pertandingan di semua kompetisi musim ini, mereka hanya sekali kehilangan poin ketika menelan kekalahan tipis dari Neom SC.
Kekalahan tersebut tidak membuat performa Al Hilal menurun karena mereka langsung memberikan respons melalui empat kemenangan berturut-turut.
Salah satu hasil paling menonjol adalah kemenangan 2-0 atas Al Sadd dalam pertandingan Liga Champions Asia.
Keberhasilan menundukkan Al Sadd memperlihatkan kemampuan Al Hilal menjaga keseimbangan antara permainan menyerang dan organisasi pertahanan.
Baca Juga:Prediksi Skor Sabah vs Borussia Dortmund: Die Borussen Siap Bangkit dan Bawa Pulang 3 Poin dari Baku
Mereka mampu mengendalikan jalannya pertandingan sekaligus memanfaatkan peluang untuk memastikan kemenangan tanpa kebobolan.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Fulham vs Hull City: The Tigers Berpeluang Menang Tipis di Craven Cottage
Prediksi Skor Garudayaksa vs Arema FC: Produktivitas Singo Edan Jadi Ancaman Bagi Tuan Rumah
Prediksi Skor Lille vs Brest di Liga Prancis: Verdonk Starter, Les Dogues Berjaya di Pierre Mauroy
Prediksi Susunan Pemain Real Betis vs Barcelona: Yamal dan Adeyemi Jadi Andalan
Prediksi Skor Hamburger SV vs Stuttgart: Die Roten Siap Pesta Gol di Volksparkstadion
Prediksi Skor Espanyol vs Atletico Madrid di Liga Spanyol: Los Rojiblancos Pertahankan Laju Positif
Prediksi Skor PSGC Ciamis vs PSIS Semarang di Pegadaian Championship: Tuan Rumah Hadapi Ujian Berat
Prediksi Susunan Pemain AS Roma vs Genoa: Santiago Castro Siap Jadi Andalan
Prediksi Skor Semen Padang vs PSMS di Championship: Kabau Sirah Bidik Kemenangan Kandang Perdana
Prediksi RANS Nusantara vs Persela Lamongan: Laskar Joko Tingkir Berburu Kemenangan di Malang
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022