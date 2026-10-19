Prediksi Skor Al Hilal vs Al Hazem: The Blue Waves Siap Pesta Gol di Kingdom Arena

JawaPos.com — Al Hilal berpeluang melanjutkan tren kemenangan saat menjamu Al Hazem dalam pertandingan Saudi Pro League 2026/2027 di Kingdom Arena, dengan modal enam kemenangan beruntun atas lawan yang sama pada Selasa (20/10/2026) pukul 01.00 WIB.

Tim berjuluk The Blue Waves tersebut menempati peringkat kedua klasemen dan diunggulkan meraih tiga poin sekaligus menjaga persaingan menuju puncak.

Pertandingan ini mempertemukan dua tim dengan kondisi yang cukup berbeda, terutama dari konsistensi penampilan sepanjang awal musim.

Al Hilal datang membawa empat kemenangan beruntun, sedangkan Al Hazem masih berusaha keluar dari periode sulit setelah gagal menang dalam tiga pertandingan terakhir.

Mengapa Al Hilal Lebih Diunggulkan Mengalahkan Al Hazem? Al Hilal memiliki modal kuat untuk mengalahkan Al Hazem berkat konsistensi permainan dan ketajaman lini serang yang sulit dihentikan.

Dari 11 pertandingan di semua kompetisi musim ini, mereka hanya sekali kehilangan poin ketika menelan kekalahan tipis dari Neom SC.

Kekalahan tersebut tidak membuat performa Al Hilal menurun karena mereka langsung memberikan respons melalui empat kemenangan berturut-turut.

Salah satu hasil paling menonjol adalah kemenangan 2-0 atas Al Sadd dalam pertandingan Liga Champions Asia.

Keberhasilan menundukkan Al Sadd memperlihatkan kemampuan Al Hilal menjaga keseimbangan antara permainan menyerang dan organisasi pertahanan.