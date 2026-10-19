Prediksi Skor Al Shabab vs Al Faisaly: Singa Putih Diunggulkan Menang

JawaPos.com - Prediksi skor Al Shabab vs Al Faisaly mengarah pada kemenangan tipis 2-1 untuk tuan rumah dalam pertandingan pekan ke-10 Saudi Pro League 2026/2027.

Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di SHG Arena, Riyadh, pada Selasa (20/10/2026) dini hari WIB. Kedua tim membutuhkan tambahan tiga poin untuk memperbaiki posisi di papan klasemen.

Al Shabab memiliki modal positif setelah menang 3-0 atas Al Taawoun pada pertandingan sebelumnya. Sementara itu, Al Faisaly juga meraih kemenangan dramatis 3-2 saat menghadapi Al Kholood.

Berdasarkan catatan delapan pertandingan yang disebutkan dalam data menjelang laga, Al Shabab mengumpulkan tujuh poin dan menempati peringkat ke-13. Al Faisaly berada di posisi ke-15 dengan enam poin.

Selisih satu poin membuat pertemuan ini penting bagi kedua tim. Meski sama-sama berpeluang meraih kemenangan, Al Shabab memiliki keuntungan bermain di kandang.

Mengapa Al Shabab Lebih Diunggulkan Menang di Kandang?

Al Shabab memasuki pertandingan dengan kepercayaan diri setelah menghancurkan Al Taawoun dengan skor 3-0. Kemenangan tersebut menjadi modal penting bagi skuad asuhan Thomas Letsch setelah melewati awal musim yang kurang konsisten.

Dalam delapan pertandingan, Al Shabab mencatat satu kemenangan, empat hasil imbang, dan tiga kekalahan. Mereka mengoleksi sembilan gol serta kebobolan 11 kali.

Hasil melawan Al Taawoun memperlihatkan potensi lini serang Al Shabab ketika mampu menemukan ritme permainan. Namun, konsistensi tetap menjadi pekerjaan rumah bagi Thomas Letsch.