Prediksi Skor Fenerbahce vs Slavia Prague: Sari Kanaryalar Siap Bangkit dan Tundukkan Tim Tamu!

JawaPos.com — Prediksi skor Fenerbahce vs Slavia Prague mengarah pada kemenangan tuan rumah 2-1 dalam pertandingan fase liga UEFA Champions League 2026/2027 di Stadion Sukru Saracoglu, Istanbul, Selasa (20/10/2026) pukul 23.45 WIB.

Sarı Kanaryalar berambisi meraih kemenangan perdana setelah dipermalukan Aston Villa 0-6, sementara Slavia Prague datang dengan catatan dua kekalahan beruntun di kompetisi Eropa.

Pertandingan ini menjadi kesempatan penting bagi Fenerbahce untuk mengembalikan kepercayaan diri sekaligus memperbaiki posisi mereka di klasemen fase liga.

Dukungan suporter di Kadıköy diharapkan membantu pasukan Ismail Kartal mengatasi perlawanan wakil Republik Ceko tersebut.

Fenerbahce Ingin Bangkit setelah Dibantai Aston Villa 0-6 Fenerbahce menghadapi tekanan besar setelah mengalami kekalahan telak 0-6 dari Aston Villa pada pertandingan kedua Liga Champions musim ini.

Hasil memalukan di Villa Park tersebut memperlihatkan rapuhnya organisasi pertahanan Sarı Kanaryalar ketika menghadapi serangan cepat lawan.

Aston Villa membuka keunggulan melalui Johan Manzambi sebelum Nicolas Jackson dan Ross Barkley masing-masing mencetak dua gol.

Tammy Abraham kemudian melengkapi pesta enam gol tuan rumah yang membuat Fenerbahce tidak mampu memberikan perlawanan berarti.

Kekalahan tersebut membuat Fenerbahce baru mengumpulkan satu poin dari dua pertandingan pembuka fase liga. Sebelumnya, mereka hanya mampu bermain imbang 1-1 ketika menjamu AS Roma pada pertandingan pertama.