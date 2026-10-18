Hajar Pasangan Malaysia, Fajar/Fikri Juara Denmark Open 2026!

JawaPos.com - Ganda putra Indonesia Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri merebut gelar juara Denmark Open 2026 usai menumbangkan pasangan Malaysia, Aaron Chia/Soh Wooi Yik.

Fajar/Fikri tampil impresif pada partai final yang berlangsung di Jyske Bank Arena, Odense, Denmark, Minggu (18/10) malam WIB.

Pasangan andalan Pelatnas PBSI Cipayung itu menang dua gim langsung atas Aaron/Soh dengan skor 21-8, 21-11.

Fajar/Fikri mengawali gim pertama dengan dominasi penuh.

Mereka langsung unggul 10-1 sebelum menutup interval dengan skor 11-3.

Unggul sangat jauh membuat Fajar/Fikri sangat nyaman menggempur pertahanan lawan.

Mereka terus memperlebar jarak hingga merebut gim pertama dengan skor 21-8.

Memasuki gim kedua, Aaron/Soh mencoba bangkit dengan mengambil inisiatif serangan.