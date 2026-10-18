Hajar Pasangan Malaysia, Fajar/Fikri Juara Denmark Open 2026!

ganda putra Indonesia Fajar/Fikri juara Denmark Open 2026. (PBSI)
JawaPos.com - Ganda putra Indonesia Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri merebut gelar juara Denmark Open 2026 usai menumbangkan pasangan Malaysia, Aaron Chia/Soh Wooi Yik.
Fajar/Fikri tampil impresif pada partai final yang berlangsung di Jyske Bank Arena, Odense, Denmark, Minggu (18/10) malam WIB.
Pasangan andalan Pelatnas PBSI Cipayung itu menang dua gim langsung atas Aaron/Soh dengan skor 21-8, 21-11.
Fajar/Fikri mengawali gim pertama dengan dominasi penuh.
Mereka langsung unggul 10-1 sebelum menutup interval dengan skor 11-3.
Unggul sangat jauh membuat Fajar/Fikri sangat nyaman menggempur pertahanan lawan.
Mereka terus memperlebar jarak hingga merebut gim pertama dengan skor 21-8.
Memasuki gim kedua, Aaron/Soh mencoba bangkit dengan mengambil inisiatif serangan.
Anak didik Herry IP itu sempat unggul 4-0, tetapi Fajar/Fikri mampu mengejar dan menyamakan kedudukan menjadi 4-4.
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Jawa Pos
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