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Andika Rachmansyah
Senin, 19 Oktober 2026 | 04.41 WIB

Hajar Pasangan Malaysia, Fajar/Fikri Juara Denmark Open 2026!

ganda putra Indonesia Fajar/Fikri juara Denmark Open 2026. (PBSI) - Image

ganda putra Indonesia Fajar/Fikri juara Denmark Open 2026. (PBSI)

JawaPos.com - Ganda putra Indonesia Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri merebut gelar juara Denmark Open 2026 usai menumbangkan pasangan Malaysia, Aaron Chia/Soh Wooi Yik. 

Fajar/Fikri tampil impresif pada partai final yang berlangsung di Jyske Bank Arena, Odense, Denmark, Minggu (18/10) malam WIB.

Pasangan andalan Pelatnas PBSI Cipayung itu menang dua gim langsung atas Aaron/Soh dengan skor 21-8, 21-11. 

Fajar/Fikri mengawali gim pertama dengan dominasi penuh.

Mereka langsung unggul 10-1 sebelum menutup interval dengan skor 11-3.

Unggul sangat jauh membuat Fajar/Fikri sangat nyaman menggempur pertahanan lawan.

Mereka terus memperlebar jarak hingga merebut gim pertama dengan skor 21-8.

Memasuki gim kedua, Aaron/Soh mencoba bangkit dengan mengambil inisiatif serangan.

Anak didik Herry IP itu sempat unggul 4-0, tetapi Fajar/Fikri mampu mengejar dan menyamakan kedudukan menjadi 4-4.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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