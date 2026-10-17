Fajar/Fikri Melaju ke Final Denmark Open 2026, Tantang Pasangan Malaysia

JawaPos.com - Ganda putra Indonesia Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri mengamankan tiket final Denmark Open 2026.

Kepastian itu didapat setelah mereka mengalahkan pasangan Tiongkok Liang Wei Keng/Wang Chang.

Fajar/Fikri susah payah mengalahkan Liang/Wang di i Jyske Bank Arena, Odense, Sabtu (17/10).

Pasangan unggulan ketiga itu menang lewat pertempuran tiga gim dengan skor 21-16, 16-21, 21-16 dalam tempo kurang lebih satu jam.

"Alhamdulillah yang pasti saya sangat senang bisa kembali lagi ke final di pertandingan Denmark Open ini bersama Fajar. Yang pasti ini bukan perjalanan yang mudah tapi ini belum berakhir, masih ada hari esok," kata Fikri usai laga dalam keterangan resmi PBSI, Sabtu (17/10).

Di partai puncak, Fajar/Fikri akan menghadapi pasangan Malaysia, Aaron Chia/Soh Wooi Yik.

Ganda putra peringkat keempat dunia tersebut melaju ke final setelah menyingkirkan pasangan nomor satu dunia asal Korea Selatan Kim Won Ho/Seo Seung Jae.

"Saya dan Fajar akan lebih siap lagi menghadapi final melawan pasangan Malaysia. Semoga besok bisa mendapatkan hasil yang terbaik," harap Fikri.