Fajar/Fikri Melaju ke Final Denmark Open 2026, Tantang Pasangan Malaysia

Ganda putra Indonesia Fajar/Fikri, melaju ke final Denmark Open 2026 usai mengalahkan pasangan Tiongkok Liang Wei Keng/Wang Chang. (Dok. PBSI)
JawaPos.com - Ganda putra Indonesia Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri mengamankan tiket final Denmark Open 2026.
Kepastian itu didapat setelah mereka mengalahkan pasangan Tiongkok Liang Wei Keng/Wang Chang.
Fajar/Fikri susah payah mengalahkan Liang/Wang di i Jyske Bank Arena, Odense, Sabtu (17/10).
Pasangan unggulan ketiga itu menang lewat pertempuran tiga gim dengan skor 21-16, 16-21, 21-16 dalam tempo kurang lebih satu jam.
"Alhamdulillah yang pasti saya sangat senang bisa kembali lagi ke final di pertandingan Denmark Open ini bersama Fajar. Yang pasti ini bukan perjalanan yang mudah tapi ini belum berakhir, masih ada hari esok," kata Fikri usai laga dalam keterangan resmi PBSI, Sabtu (17/10).
Di partai puncak, Fajar/Fikri akan menghadapi pasangan Malaysia, Aaron Chia/Soh Wooi Yik.
Ganda putra peringkat keempat dunia tersebut melaju ke final setelah menyingkirkan pasangan nomor satu dunia asal Korea Selatan Kim Won Ho/Seo Seung Jae.
"Saya dan Fajar akan lebih siap lagi menghadapi final melawan pasangan Malaysia. Semoga besok bisa mendapatkan hasil yang terbaik," harap Fikri.
Kemenangan atas Liang/Wang juga menjadi momentum penting bagi Fajar/Fikri karena berhasil membalas kekalahan.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Menkop Pastikan Gaji PNS Lewat Koperasi Mulai Tahun Ini, Tak Perlu Tunggu 2027
Ketua Komisi II DPR Usulkan Gaji PNS lewat Koperasi Hanya untuk Pegawai Pusat
Prediksi Skor AZ Alkmaar vs Hapoel Be'er Sheva: De Kaasboeren Terlalu Digdaya di AFAS Stadion
Prediksi Skor Wofoo Tai Po vs Lion City Sailors di ACL Two: Tim Singapura Diunggulkan Menang
Prediksi Skor Sparta Prague vs Lillestrom: Železná Sparta Siap Menang Telak di epet ARENA
Prediksi Skor Gangwon FC vs Phnom Penh Crown: Misi Tuan Rumah Raih Kemenangan Perdana di ACL Two
Prediksi Skor BG Pathum United vs Adelaide United: The Rabbits Waspadai Ketajaman Wakil Australia
Prediksi Skor AZ Alkmaar vs Hapoel Be'er Sheva: De Kaasboeren Diunggulkan
Prediksi Skor Tampines Rovers vs Machida Zelvia: Wakil Jepang Berpeluang Curi Tiga Poin di Singapura
Prediksi Skor Celje vs Omonia: The Shamrock Jaga Mimpi Lolos ke 32 Besar
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022