Fajar/Fikri Lolos ke Semifinal Denmark Open 2026, Siap Balas Dendam pada Liang/Wang

Ganda putra Indonesia Fajar/Fikri melaju ke semifinal Denmark Open 2026. (Dok. PBSI)
JawaPos.com - Indonesia hanya memiliki satu wakil pada babak semifinal Denmark Open 2026 lewat pasangan ganda putra Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri.
Fajar/Fikri mengamankan tiket semifinal setelah menumbangkan wakil Thailand Sukphun/Pakkapon Teeraratsakul di Jyske Bank Arena, Jumat (16/10).
Pasangan ranking tiga dunia itu menang dua gim langsung dengan skor 21-17, 21-16.
Meski menang cukup meyakinkan, Fajar mengakui pertandingan tersebut tidak mudah.
Terlebih, kata dia, kondisi shuttlecock saat ini lebih kencang dari hari sebelumnya sehingga mengubah pola permainan bersama Fikri.
“Untuk pertandingan tadi tidak mudah melawan pasangan Thailand, mereka bermain sangat baik selain memang laju shuttlecock hari ini cukup kencang,” kata Fajar dalam keterangan PBSI, Jumat (16/10).
“Beberapa kali saya di gim pertama dan kedua melakukan kesalahan sendiri dengan out bola yang terlalu panjang,” sambung dia.
Sebelum mengetahui lawan yang dihadapi pada babak semifinal, Fajar/Fikri berharap jumpa dengan pasangan Tiongkok, Liang Wei Keng/Wang Chang. Kenyataannya, doa mereka terkabul.
Liang/Wang akan menjadi lawan Fajar/Fikri di babak semifinal.
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