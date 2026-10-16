Jadwal Denmark Open 2026: Fajar/Fikri, Alwi, dan Putri KW Berebut Tiket Semifinal

JawaPos.com - Tiga wakil Indonesia akan berjuang pada babak perempat final Denmark Open 2026 di Jyske Bank Arena, Odense, Denmark, Jumat (16/10). Berikut jadwal pertandingan wakil Merah Putih dalam babak tersebut.
Ketiga wakil yang akan beraksi di babak perempat final adalah Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri, Alwi Farhan, dan Putri Kusuma Wardani. Ketiganya akan menghadapi lawan tangguh di babak tersebut.
Fajar/Fikri yang menempati unggulan ketiga akan berhadapan dengan pasangan Thailand, Peeratchai Sukphun/Pakkapon Teeraratsakul. Ganda putra Indonesia itu perlu mewaspadai lawan yang sebelumnya secara mengejutkan menyingkirkan pasangan kuat Tiongkok, He Ji Ting/Ren Xiang Yu.
Fajar mengakui Peeratchai/Pakkapon merupakan pasangan yang patut diwaspadai, terutama setelah melihat potensi dan performa mereka dalam turnamen tersebut. Dia bahkan menyebut ganda putra Thailand itu sebagai kuda hitam yang bisa terus memberikan kejutan.
“Menurut saya, mereka bisa disebut kuda hitam dengan potensi yang sangat bagus ke depan. Mulai sekarang, mereka akan terus memberikan kejutan-kejutan,” kata Fajar.
Fajar juga mengingatkan bahwa Peeratchai/Pakkapon bukan lawan yang asing bagi para pemain Indonesia. Pasangan Thailand tersebut pernah mengalahkannya saat masih berduet dengan Rian, serta menundukkan pasangan Bagas/Fikri dan Leo/Daniel.
“Tidak akan mudah bagi kami. Kami harus terus fokus dan mencari kelemahan lawan,” ujarnya.
Baca Juga:Asian Games 2026: Fajar/Fikri Bawa Indonesia imbangi Thailand di Partai Semifinal Beregu Putra
Sementara itu, Alwi Farhan akan menghadapi ujian berat saat berjumpa unggulan kelima asal Denmark, Anders Antonsen, di sektor tunggal putra. Selain menghadapi kualitas permainan Antonsen, Alwi juga harus siap bermain di hadapan publik tuan rumah yang berpotensi memberikan dukungan penuh kepada wakil Denmark tersebut.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Menkop Pastikan Gaji PNS Lewat Koperasi Mulai Tahun Ini, Tak Perlu Tunggu 2027
Ketua Komisi II DPR usulkan Gaji PNS lewat Koperasi Hanya untuk Pegawai Pusat
Prediksi Skor AZ Alkmaar vs Hapoel Be'er Sheva: De Kaasboeren Terlalu Digdaya di AFAS Stadion
Prediksi Skor Wofoo Tai Po vs Lion City Sailors di ACL Two: Tim Singapura Diunggulkan Menang
Prediksi Skor Gangwon FC vs Phnom Penh Crown: Misi Tuan Rumah Raih Kemenangan Perdana di ACL Two
Prediksi Skor BG Pathum United vs Adelaide United: The Rabbits Waspadai Ketajaman Wakil Australia
Prediksi Skor Sparta Prague vs Lillestrom: Železná Sparta Siap Menang Telak di epet ARENA
Prediksi Skor Tampines Rovers vs Machida Zelvia: Wakil Jepang Berpeluang Curi Tiga Poin di Singapura
Prediksi Skor Kuching City vs Kitchee: The Cats Incar Poin, Wakil Hong Kong Ingin Beri Perlawanan
Prediksi Skor Celje vs Omonia: The Shamrock Jaga Mimpi Lolos ke 32 Besar
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022