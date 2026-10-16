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Andika Rachmansyah
Jumat, 16 Oktober 2026 | 22.37 WIB

Jadwal Denmark Open 2026: Fajar/Fikri, Alwi, dan Putri KW Berebut Tiket Semifinal

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ganda putra Indonesia Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri melaju ke babak semifinal Asian Games 2026. (PBSI)

JawaPos.com - Tiga wakil Indonesia akan berjuang pada babak perempat final Denmark Open 2026 di Jyske Bank Arena, Odense, Denmark, Jumat (16/10). Berikut jadwal pertandingan wakil Merah Putih dalam babak tersebut. 

Ketiga wakil yang akan beraksi di babak perempat final adalah Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri, Alwi Farhan, dan Putri Kusuma Wardani. Ketiganya akan menghadapi lawan tangguh di babak tersebut. 

Fajar/Fikri yang menempati unggulan ketiga akan berhadapan dengan pasangan Thailand, Peeratchai Sukphun/Pakkapon Teeraratsakul. Ganda putra Indonesia itu perlu mewaspadai lawan yang sebelumnya secara mengejutkan menyingkirkan pasangan kuat Tiongkok, He Ji Ting/Ren Xiang Yu.

Fajar mengakui Peeratchai/Pakkapon merupakan pasangan yang patut diwaspadai, terutama setelah melihat potensi dan performa mereka dalam turnamen tersebut. Dia bahkan menyebut ganda putra Thailand itu sebagai kuda hitam yang bisa terus memberikan kejutan.

“Menurut saya, mereka bisa disebut kuda hitam dengan potensi yang sangat bagus ke depan. Mulai sekarang, mereka akan terus memberikan kejutan-kejutan,” kata Fajar.

Fajar juga mengingatkan bahwa Peeratchai/Pakkapon bukan lawan yang asing bagi para pemain Indonesia. Pasangan Thailand tersebut pernah mengalahkannya saat masih berduet dengan Rian, serta menundukkan pasangan Bagas/Fikri dan Leo/Daniel.

“Tidak akan mudah bagi kami. Kami harus terus fokus dan mencari kelemahan lawan,” ujarnya.

Sementara itu, Alwi Farhan akan menghadapi ujian berat saat berjumpa unggulan kelima asal Denmark, Anders Antonsen, di sektor tunggal putra. Selain menghadapi kualitas permainan Antonsen, Alwi juga harus siap bermain di hadapan publik tuan rumah yang berpotensi memberikan dukungan penuh kepada wakil Denmark tersebut.

Editor: Edi Yulianto
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