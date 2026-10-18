Kiandra Ramadhipa Tutup Moto3 Junior 2026 dengan Runner Up di Misano

JawaPos.com - Pembalap Indonesia Muhammad Kiandra Ramadhipa menutup Kejuaraan Dunia Moto3 Junior FIM 2026 dengan merebut posisi kedua (runner-up) pada balapan kedua seri terakhir di Sirkuit Misano, Emilia-Romagna, Italia, Minggu (18/10).
Dikutip dari laman FIM MotoJunior seperti dillansir dari Antara, Kiandra Ramadhipa yang memperkuat tim Honda Asia-Dream Racing mencatatkan waktu tempuh 27 menit 20,082 detik.
Dia berada hanya 0,006 detik di belakang sang pemenang Fernando Bujosa (AC Racing Team).
Adapun posisi ketiga diisi pembalap CFMoto Aspar Junior Team Yaroslav Karpushin yang lebih lambat 0,025 detik dari Kiandra Ramadhipa.
Hasil positif tersebut menjadi pelipur lara Kiandra Ramadhipa yang pada race pertama harus terlempar ke posisi 10, meski menuntaskan balapan di peringkat ketiga.
Pembalap berusia 16 tahun itu mengabaikan sanksi long lap penalty yang diterima akibat pelanggaran batas lintasan (exceeded track limits) berulang.
Kiandra Ramadhipa pun merampungkan Kejuaraan Dunia Moto3 Junior FIM 2026 dengan berada di posisi kelima klasemen akhir pembalap dengan mengoleksi 139 poin.
Juara dunia Moto3 Junior FIM 2026 direbut Carlos Cano (CFMoto Aspar Junior) yang tidak tergeser di puncak klasemen dengan 205 poin.
Posisi kedua dan ketiga klasemen juga diisi pembalap CFMoto Aspar Junior, masing-masing Yaroslav Karpushin (172 poin) dan Giulio Pugliese (161 poin).
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