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Antara
Sabtu, 5 September 2026 | 00.22 WIB

Kiandra Ramadhipa Bidik Perburuan Gelar Moto3 Junior Valencia

 

Pembalap Indonesia Kiandra Ramadhipa, Jumat (4/9). (PT AHM/Antara)

JawaPos.com - Pembalap Indonesia Kiandra Ramadhipa membidik gelar juara di Moto3 Junior Valencia yang berlangsung di Sirkuit Ricardo Tormo, Valencia, Spanyol, Minggu (6/9).

Pembalap binaan PT Astra Honda Motor (AHM) tersebut akan kembali ke sirkuit dengan kondisi fisik yang fit setelah memanfaatkan jeda musim panas untuk berlatih sekaligus berkumpul bersama keluarga di Indonesia.

"Saya banyak berlatih selama libur musim panas, tetapi juga sempat menikmati beberapa hari bersama keluarga. Bagi saya, penting untuk menyeimbangkan latihan dan istirahat. Sekarang energi saya sudah terisi penuh dan siap menghadapi sisa musim,” ujar Kiandra Ramadhipa dalam keterangan resmi, Jumat (4/9).

Pembalap asal Sleman, Yogyakarta tersebut berharap mampu terus menunjukkan performa yang positif.

Sebelumnya, Ramadhipa meraih kemenangan di Portugal. Ramadhipa juga mencatatkan prestasi istimewa setelah mampu meraih kemenangan di European Talent Cup (ETC) dan Moto3 Junior World Championship dalam rentang waktu kurang dari satu tahun sejak memulai persaingan di Eropa.

Saat ini Ramadhipa berada di peringkat kelima klasemen sementara dengan mengoleksi 64 poin atau terpaut 30 poin dari pemuncak klasemen.

"Saya telah menjalani tes dan kami mendapatkan data penting untuk balapan berikutnya. Sekarang kami harus menunjukkan bahwa kami masih berada dalam persaingan, mampu kembali ke barisan depan, dan membuktikan bahwa musim ini belum berakhir,” ucap pembalap berusia 16 tahun ini.

Circuit Ricardo Tormo menjadi tantangan tersendiri bagi Ramadhipa. Pengalaman balapan musim lalu menjadi modal baginya untuk beradaptasi dan bersaing dengan para pebalap tuan rumah yang lebih mengenal karakter lintasan Valencia.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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