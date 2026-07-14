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Risma Azzah Fatin
Rabu, 15 Juli 2026 | 00.03 WIB

Kiandra Ramadhipa Ungkap 4 Kunci Sukses Raih Kemenangan Red Bull Rookies Cup Sachsenring 2026

Kiandra Ramadhipa (Instagram @mk.ramadhipa212) - Image

Kiandra Ramadhipa (Instagram @mk.ramadhipa212)

JawaPos.com  - Kiandra Ramadhipa kembali mengharumkan nama Indonesia setelah memenangi balapan kedua Red Bull MotoGP Rookies Cup 2026 di Sachsenring, Jerman. 

Pembalap berusia 16 tahun itu tampil dominan hingga bendera merah mengakhiri balapan lebih cepat.

Berikut 4 langkah dan strategi yang mengantarkan Ramadhipa meraih posisi terdepan sekaligus kemenangan di Sachsenring, seperti dilansir dari laman resmi Redbull Rookies Cup 2026 pada Selasa (14/7).

1.     Langsung Menyerang Sejak Lap Awal

Ramadhipa memilih tampil agresif sejak balapan dimulai untuk segera merebut posisi terdepan. Strategi tersebut membuatnya mampu memimpin jalannya balapan selama 11 dari 14 lap yang dihitung sebagai hasil resmi. Keunggulan sejak awal juga memberinya kendali atas ritme perlombaan.

2.     Tidak Memberikan Kesempatan kepada Rival

Ramadhipa mengungkapkan bahwa ia selalu bertekad merebut kembali posisi setiap kali disalip lawan. Pendekatan tersebut membuat para pesaing kesulitan mempertahankan posisi di depannya. Mental pantang menyerah menjadi salah satu faktor utama keberhasilannya mempertahankan pimpinan lomba.

3.     Melakukan Penyesuaian Teknis pada Motor

Sebelum balapan kedua dimulai, tim melakukan sedikit perubahan pada pengaturan suspensi motor. Penyesuaian tersebut membuat performa ban menjadi lebih optimal sepanjang balapan. Ramadhipa merasakan motornya lebih stabil sehingga mampu menjaga kecepatan hingga akhir perlombaan.

4.     Menjaga Konsistensi hingga Balapan Dihentikan

Editor: Setyo Adi Nugroho
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