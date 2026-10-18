Kena Penalti, Kiandra Ramadhipa Gagal Finis Tiga Besar Moto3 Junior 2026

Pembalap muda Indonesia Muhammad Kiandra Ramadhipa. (Asmo Sulsel/Antara)

JawaPos.com - Pembalap Indonesia Muhammad Kiandra Ramadhipa dipastikan gagal finis di posisi tiga besar klasemen akhir Kejuaraan Dunia Moto3 Junior FIM 2026.

Sebab, dia hanya menempati posisi 10 balapan (race) pertama seri pamungkas di Sirkuit Misano, Emilia-Romagna, Italia, Minggu (18/10).

Dikutip dari laman FIM MotoJunior seperti dilansir dari Antara, pencapaian tersebut menurunkan Kiandra Ramadhipa (Honda Asia-Dream Racing) ke urutan keenam klasemen sementara, dari sebelumnya peringkat empat dengan koleksi 119 poin.

Total poin tersebut tidak akan melampaui 148 poin milik peringkat tiga Giulio Pugliese (CFMoto Aspar Junior Team), meski Ramadhipa memenangi balapan penutup musim 2026 yakni race kedua di Sirkuit Misano pada Minggu (19/10) mulai pukul 19.00 WIB.

Dengan begitu, Kiandra Ramadhipa yang baru berusia 16 tahun juga urung mendapatkan tiket ke Moto3 2027.

Andai peringkat tiga besar besar Moto3 Junior 2026 digenggam, pembalap asal Sleman, DI Yogyakarta, itu mengunci lampu hijau untuk berpartisipasi di Moto3 2027 walau usianya belum menginjak 18 tahun atau batas umur minimal pembalap Moto3.

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Artinya, kini Kiandra Ramadhipa baru berhak memperkuat tim Moto3 setidak-tidaknya pada musim 2028 lantaran dia akan berusia 18 tahun pada 4 Desember 2027.

Sebenarnya, tiga besar Kejuaraan Dunia Moto3 Junior 2026 bukan satu-satunya jalan ke Moto3 2027 saat usia belum genap 18 tahun.