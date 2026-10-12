Maximo Quiles Kunci Gelar Juara Dunia Moto3 2026 Setelah Menang di Mandalika

JawaPos.com – Maximo Quiles berhasil meraih kemenangan dalam balapan Moto3 Grand Prix Indonesia 2026 di Sirkuit Pertamina Mandalika sekaligus memastikan gelar juara dunia musim ini.

Dilansir dari laman Crash pada Senin (12/10), Pembalap CFMoto Aspar Team tersebut memulai perlombaan dari posisi keenam sebelum mengambil alih pimpinan pada lap ketiga dan menjauh dari para pesaingnya.

Kemenangan dengan keunggulan 2,994 detik atas David Almansa itu menjadi kemenangan kesepuluh Quiles musim ini sekaligus mengantarkannya meraih gelar juara dunia Moto3 2026 dengan lima seri tersisa.

Sepanjang balapan, Quiles mampu mempertahankan keunggulan meskipun Almansa berusaha mengejar dari posisi belakang setelah sempat memimpin pada lap-lap awal.

Almansa akhirnya finis di posisi kedua, sedangkan pembalap rookie Red Bull KTM Ajo, Brian Uriarte, mengamankan podium ketiga setelah menyalip Matteo Bertelle pada lap terakhir.

Sementara itu, pembalap Indonesia Veda Pratama menyelesaikan balapan di posisi keenam dan menjadi pembalap Honda Team Asia dengan hasil terbaik dalam seri kandangnya.

Tambahan kemenangan di Mandalika membuat Quiles mengoleksi 351 poin dan unggul 132 poin atas Almansa yang berada di posisi kedua dengan 219 poin.

Dengan selisih tersebut, Quiles tidak lagi dapat dikejar dalam klasemen kejuaraan sehingga memastikan gelar juara dunia Moto3 2026 ketika musim masih menyisakan lima balapan.