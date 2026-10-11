Finis Posisi Enam di Moto3, Veda Ega Pratama: Terima Kasih Mandalika! 

Veda Ega Pratama saat balapan di Sirkuit Mandalika. (Dok. Veda Ega Pratama)
JawaPos.com - Veda Ega Pratama mengucapkan terima kasih kepada para pendukungnya. Pada balapan Moto3 GP Indonesia di Sirkuit Mandalika, Minggu (11/10/2026), ia sukses finis di posisi keenam.
Melalui sosial media, Veda Ega Pratama merasa senang bisa balapan di depan publik sendiri. Pebalap 17 tahun tersebut menuliskan terima kasih kepada para pendukung yang sudah memberikan dukungannya.
"Akhir pekan yang istimewa di kandang sendiri dan senang bisa mencetak beberapa poin penting. Thank you Indonesia for all the love and support. Terima kasih Mandalika! See you next year!," tulis Veda Ega Pratama di Instagram, Minggu (11/10).
Selama balapan di Mandalika, Veda menunjukkan rasa bangganya. Salah satunya adalah memakai helm dengan desain spesial yang memperkenalkan budaya Indonesia.
"Balapan di rumah selalu punya arti lebih. Bangga mempersembahkan desain helm spesial yang terinspirasi dari keindahan alam dan budaya Indonesia," ujar Veda di Instagram.
Pada balapan di Sirkuit Mandalika, Veda menempati posisi ketujuh. Saat balapan dimulai, dia sempat merangsek naik ke posisi lima dan berada di posisi keempat di putaran ketiga.
Di tikungan 10, terjadi insiden ketika Carpe bersenggolan dengan Fernandez hingga terjatuh. Hal itu membuat Veda yang sebelumnya berada di posisi kelima ikut kehilangan tempat dan turun ke urutan ketujuh setelah disalip Bertelle dan Uriarte.
Menjelang putaran terakhir, Veda berhasil menyalip Fernandez untuk naik ke posisi ketujuh. Pebalap kelahiran Wonosari, Gunungkidul, Yogyakarta tersebut kemudian kembali memperbaiki posisinya dengan melewati Pini dan mengamankan finis keenam.
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Jawa Pos
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