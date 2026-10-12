Veda Ega Pratama Pecahkan Rekor Debutan Ai Ogura di Kelas Moto3 sebagai Pembalap Asia

JawaPos.com – Veda Ega Pratama mengukir rekor baru pada musim debutnya di Moto3 2026 setelah mengumpulkan 115 poin hingga Grand Prix Indonesia di Sirkuit Mandalika.

Pembalap Indonesia berusia 17 tahun itu melampaui catatan Ai Ogura yang mengoleksi 109 poin saat menjalani musim penuh pertamanya bersama Honda Team Asia pada 2019.

Berdasarkan data yang dikutip dari laman resmi MotoGP, Veda kini menempati peringkat ketujuh klasemen sementara dan masih berpeluang menambah raihan poin dalam lima seri tersisa.

Pencapaian tersebut semakin istimewa karena Veda telah dua kali naik podium pada musim debutnya, masing-masing di Grand Prix Brasil dan Prancis.

Catatan tersebut melampaui pencapaian Ogura pada musim penuh pertamanya, ketika pembalap Jepang tersebut hanya sekali finis di podium, yakni pada Grand Prix Aragon 2019.

Meski demikian, Ogura tetap memiliki rekam jejak kuat bersama Honda Team Asia karena berhasil mengumpulkan 170 poin dan menempati posisi ketiga klasemen akhir Moto3 2020 sebelum melanjutkan karier ke Moto2 dan MotoGP.

Veda masih memiliki lima seri untuk memperbaiki posisinya di klasemen sekaligus memperkuat rekor poin debutan yang kini menjadi miliknya bersama Honda Team Asia.

Namun, catatannya masih berbeda dari rekor poin terbanyak dalam satu musim Moto3 bersama tim tersebut, yang dipegang Taiyo Furusato dengan raihan 172 poin pada 2025.