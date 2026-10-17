Komunitas S2LGC Gelar Turnamen Internal Memperebutkan Piala Bergilir

JawaPos.com - Komunitas Surabaya Shipping & Logistic Golf Community atau S2LGC, punya terobosan untuk memotivasi anggota agar lebih kompetitif ketika bermain golf.

Di Finna Golf & Country Club, Pasuruan, Sabtu (17/10), S2LGC menggelar turnamen internal edisi pertama.

Turnamen internal tersebut memperebutkan Piala Bergilir.

S2LGC berencana menggelar turnamen internal perebutan Piala Bergilir itu per tiga bulan sekali.

"Kami mencoba membuat format yang baru, yang lebih serius, dan dikelola dengan lebih baik lagi," ucap ketua S2LGC Christian Kurniawan.

Saat turnamen perebutan Piala Bergilir edisi pertama tersebut, 42 pegolf yang mengikutinya.

Seluruhnya adalah member S2LGC. Total, di tahun ketiganya ini, sebanyak lebih dari 60 golfer yang telah bergabung di S2LGC.

Christian mengungkapkan, turnamen perebutan Piala Bergilir kali ini bukan satu-satunya program rutin S2LGC.