Komunitas S2LGC Gelar Turnamen Internal Memperebutkan Piala Bergilir

Puluhan pegolf dari komunitas Surabaya Shipping & Logistic Golf Club (S2LGC) ikut turnamen Piala Bergilir S2LGC di Finna Golf & Country Club, Pasuruan, Sabtu (17/10). (Narendra Prasetya/Jawa Pos)
JawaPos.com - Komunitas Surabaya Shipping & Logistic Golf Community atau S2LGC, punya terobosan untuk memotivasi anggota agar lebih kompetitif ketika bermain golf.
Di Finna Golf & Country Club, Pasuruan, Sabtu (17/10), S2LGC menggelar turnamen internal edisi pertama.
Turnamen internal tersebut memperebutkan Piala Bergilir.
S2LGC berencana menggelar turnamen internal perebutan Piala Bergilir itu per tiga bulan sekali.
"Kami mencoba membuat format yang baru, yang lebih serius, dan dikelola dengan lebih baik lagi," ucap ketua S2LGC Christian Kurniawan.
Saat turnamen perebutan Piala Bergilir edisi pertama tersebut, 42 pegolf yang mengikutinya.
Seluruhnya adalah member S2LGC. Total, di tahun ketiganya ini, sebanyak lebih dari 60 golfer yang telah bergabung di S2LGC.
Christian mengungkapkan, turnamen perebutan Piala Bergilir kali ini bukan satu-satunya program rutin S2LGC.
Selain turnamen internal, mereka juga akan membuat agenda golf bareng atau gobar yang lebih rutin dan intens.
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Jawa Pos
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