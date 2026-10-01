Tangkis Keterasingan Era AI, Komunitas Perempuan Cari Interaksi Nyata Lewat Olahraga Golf

JawaPos.com — Di tengah masifnya penggunaan kecerdasan buatan (AI) dan komunikasi digital yang kian serba virtual, kebutuhan akan interaksi tatap muka (real human connection) menjadi tantangan tersendiri.

Menjawab fenomena tersebut, komunitas Women Golf Society (WGS) memanfaatkan olahraga golf sebagai wadah membangun jejaring dan ruang aman (safe space) yang suportif bagi sesama perempuan.

Inisiatif tersebut diwujudkan dalam ajang “A Day on the Fairway” di Sedayu Indo Golf, PIK, Jakarta, yang mempertemukan perempuan dari berbagai latar belakang profesi dan tingkat kemahiran bermain golf.

Founder dan Chairwoman WGS, Windy Alexandra Putri, menuturkan bahwa interaksi langsung antarperempuan memiliki nilai emosional dan dampak sosial yang tidak dapat digantikan oleh teknologi.

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Komunitas Women Golf Society (WGS). (Istimewa)

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“Teknologi membantu kita terhubung dengan lebih mudah. Pada saat yang sama, kami merasa kebersamaan secara langsung tetap berharga. Ada kedekatan yang tumbuh ketika kita mendengarkan cerita satu sama lain, bertumbuh bersama, dan saling menginspirasi untuk memberikan dampak positif. Itulah real human connection yang ingin kami jaga melalui WGS,” ujar Alexandra.

Ia menambahkan, keterlibatan peserta—baik pemula maupun pemain berpengalaman—bertujuan menciptakan ekosistem inklusif tempat para perempuan dapat bertukar gagasan, berolahraga, hingga menjajaki potensi kolaborasi.

“Bagi kami, golf menjadi titik temu. Ada yang baru belajar, ada juga yang sudah rutin bermain. Kami berharap masing-masing bisa menikmati kegiatan sesuai pengalamannya, merasa diterima, dan menemukan teman yang saling mendukung,” tambahnya.

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Ke depan, gerakan kebersamaan ini tidak hanya berfokus pada aktivitas olahraga, tetapi juga diarahkan untuk membuka peluang kerja sama lintas sektor yang mencakup program wellness, perjalanan (travel), hingga aksi sosial bermaslahat bagi masyarakat luas.