Turnamen Anniversary Metro Golf Club Surabaya yang Benar-Benar Golf

Metro Golf menggelar turnamen golf, di Golf Graha Famili, Surabaya, pada Sabtu (3/10). (Istimewa)
JawaPos.com - Metro Golf merayakan anniversary yang ke-26 tahun dengan menggelar turnamen golf, di Golf Graha Famili, Surabaya, pada Sabtu (3/10). Metro Golf Club Surabaya masih menjadi komunitas golf tertua di Surabaya.
Turnamen diikuti 191 peserta yang terbagi jadi dua shotgun.
Berbeda dari turnamen-turnamen golf biasanya, di ajang-ajang Metro Golf selalu menerapkan permainan golf yang sesuai rules PGA.
"Termasuk pada turnamen anniversary tahun ini. Tujuan kami untuk mengenalkan golf yang sebenarnya. Animo golfer pun luar biasa. Ternyata golf lebih seru jika dimainkan sesuai aturan," ucap Vincensius Jonan, Ketua Metro Golf.
Selain sesuai aturan PGA, pegolf di turnamen anniversary ini juga diawasi ketat untuk meminimalisir cheating.
Selain itu, pegolf pun tidak dianjurkan melakukan kring-kringan di lapangan.
Pemakaian bola yang sama saat tee off dan di green pun juga ditegaskan.
Karena itu lanjut Jonan, yang mengikuti turnamen anniversary benar-benar ingin bermain golf, tidak untuk sekadar mencari hadiah.
Dibandingkan dengan saat awal kali pertama aturan PGA diterapkan, jumlah pegolf peserta lebih sedikit.
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Jawa Pos
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