BRI dan Metro Golf Club Surabaya Perkuat Kemitraan

JawaPos.com - Turnamen golf anniversary ke-26 Metro Golf Club Surabaya diselenggarakan di Golf Graha Famili, Surabaya, Sabtu (3/10).

Golf bukan sekadar olahraga. Dari golf pula bisa terjalin kemitraan dan kolaborasi.

Dalam turnamen itu, Metro Golf Club Surabaya sebagai komunitas golf tertua dan terbesar di Surabaya memperkuat kemitraan dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI).

"Kami ingin ber-partner lebih dalam lagi," ucap Satrio Adrianto, Kepala Cabang BRI Surabaya HR Muhammad.

Menurut Satriyo, kemitraan tersebut bukan sekadar membahas bisnis. Juga dukungan BRI untuk program-program di Metro Golf Club.

Salah satunya dalam turnamen anniversary kali ini yang disebut kontribusi terbesar BRI sepanjang bermitra dengan Metro Golf Club.

Banyaknya anggota dari komunitas Metro Golf Club Surabaya yang sudah jadi nasabah bank pemerintah itu jadi salah satu alasan dari kemitraan tersebut.

"Kami berharap bisa terus membersamai event-event selanjutnya," tutur Satriyo.