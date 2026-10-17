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Minggu, 18 Oktober 2026 | 00.33 WIB

Djokovic dan Alcaraz Terima Wild Card untuk Turnamen ATP 500 di Eropa

Novak Djokovic (Flashscore) - Image

Novak Djokovic (Flashscore)

JawaPos.com - Dua petenis papan atas dunia, Novak Djokovic dan Carlos Alcaraz, dipastikan tampil dalam turnamen ATP 500 di Eropa pada akhir Oktober setelah menerima fasilitas wild card masing-masing untuk Swiss Indoors Basel di Swiss dan Erste Bank Open di Wina, Austria.

Djokovic akan berlaga di Basel pada 26 Oktober hingga 1 November 2026. Petenis Serbia berusia 39 tahun itu akan kembali mengikuti turnamen tersebut untuk pertama kalinya sejak 2011.

Berdasarkan catatan menang/kalah ATP, Djokovic memiliki catatan 12 kemenangan dan dua kekalahan di Basel. Ia pernah menjuarai turnamen tersebut pada 2009 setelah mengalahkan petenis tuan rumah Roger Federer pada partai final.

Djokovic datang ke Basel dengan modal positif setelah meraih gelar tingkat tur ke-102 sepanjang kariernya di Beijing pada awal Oktober. Dalam pertandingan final, ia mengalahkan petenis Australia Alex de Minaur untuk mengamankan gelar pertamanya musim ini.

Selain mengejar gelar di Basel, Djokovic juga berupaya mengamankan tiket ke turnamen penutup musim, ATP Finals 2026, untuk ke-17 kalinya.

Saat ini, Djokovic menempati peringkat ke-11 dalam ATP Live Race To Turin. Ia perlu finis di posisi sembilan besar untuk memenuhi syarat kualifikasi, dengan peluangnya turut dipengaruhi oleh absennya Jannik Sinner hingga akhir musim akibat cedera lutut.

Djokovic, yang telah tujuh kali menjuarai ATP Finals, akan bergabung dengan sejumlah pemain unggulan di Basel, termasuk Felix Auger-Aliassime, Ben Shelton, dan Taylor Fritz.

Sementara itu, Alcaraz akan kembali tampil di Erste Bank Open di Wina untuk pertama kalinya sejak 2021. Petenis Spanyol berusia 23 tahun tersebut menerima wild card untuk turnamen yang berlangsung pada tanggal yang sama, yakni 26 Oktober hingga 1 November.

Pada penampilan perdananya di Wina lima tahun lalu, Alcaraz yang saat itu berusia 18 tahun berhasil mencapai semifinal setelah mengalahkan mantan petenis nomor satu dunia Andy Murray. Namun, langkahnya terhenti setelah kalah dari Alexander Zverev, yang kemudian keluar sebagai juara.

Editor: Banu Adikara
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