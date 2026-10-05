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Risma Azzah Fatin
Senin, 5 Oktober 2026 | 22.13 WIB

Carlos Alcaraz Perubahan Format 5 Set Bisa Menghancurkan Warisan Grand Slam dalam Sejarah Tenis

Carlos Alcatraz (Flashscore) - Image

Carlos Alcatraz (Flashscore)

JawaPos.com - Carlos Alcaraz menilai perubahan format pertandingan Grand Slam putra dari lima set menjadi tiga set dapat menghancurkan warisan empat turnamen terbesar tenis.

Dilansir dari laman Flashscore pada Minggu (4/10), petenis peringkat ketiga dunia itu menegaskan format lima set merupakan bagian penting yang membuat Grand Slam berbeda dan memiliki nilai historis.

Menurut Alcaraz, format itu telah digunakan sejak awal penyelenggaraan Grand Slam dan tidak seharusnya diubah. Ia menyampaikan pandangan ini saat tampil di Japan Open di Tokyo pada Rabu.

Perdebatan mengenai format pertandingan Grand Slam mencuat setelah sejumlah pihak mempertimbangkan cara mengurangi beban pertandingan dan mencegah laga berakhir hingga dini hari.

Alcaraz sebelumnya mendukung langkah untuk mencegah pertandingan berlangsung terlalu larut, tetapi ia menilai pemangkasan format pertandingan bukan solusi yang tepat.

Novak Djokovic sebelumnya mengusulkan format tiga set pada babak awal Grand Slam, sedangkan Tennis Australia menyatakan tenis lima set tetap akan dipertahankan meski inovasi terus dibahas.

Alcaraz justru meminta perhatian lebih besar diberikan kepada kalender tenis yang berlangsung hampir sepanjang tahun.

Alcaraz menilai jumlah turnamen yang harus dijalani pemain secara beruntun perlu dikurangi agar beban kompetisi lebih terkendali.

Alcaraz mengaku akan mengurangi frekuensi bertanding dan menghindari mengikuti terlalu banyak turnamen secara berturut-turut dalam satu musim.

Editor: Candra Mega Sari
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