Carlos Alcaraz Tersingkir dari Shanghai Masters 2026, Tuding Bola Tak Konsisten

JawaPos.com - Carlos Alcaraz secara mengejutkan tersingkir pada babak ketiga Shanghai Masters 2026. Dia kalah dari Zizou Bergs 5-7, 6-7 (4) pada Senin (12/10). Sepanjang laga, petenis peringkat 3 dunia itu tampak beberapa kali meluapkan kekesalan kepada timnya.

Bukan hanya performa, tetapi juga karena bola yang dipakai dinilai tidak konsisten antara satu pertandingan ke pertandingan lain.

”Saya tidak mengerti. Tidak mungkin satu bola memantul, sementara bola lainnya justru meluncur saat mengenai saya. Saya tidak bisa bermain seperti ini, kawan. Sial!” ujar Alcaraz saat laga berlangsung dikutip dari Tennishead.

Alcaraz kemudian juga menyampaikan keluhannya tersebut saat konferensi pers seusai laga. ”Aneh rasanya, hanya dalam dua hari, kondisi lapangan bisa terasa sangat berbeda. Hari ini bolanya terasa lebih besar dan sedikit lebih lambat. Saya tidak tahu mengapa,” ujar Alcaraz.

Seperti dilaporkan Tennishead, turnamen Shanghai Masters menggunakan bola Yonex Tour Platinum. Bola tersebut cenderung cepat saat masih baru digunakan, tetapi bulunya lebih cepat mengembang setelah digunakan selama beberapa game.

Perubahan itu disebut bisa memengaruhi karakter bola sepanjang pertandingan.