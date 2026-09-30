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Risma Azzah Fatin
Rabu, 30 September 2026 | 14.42 WIB

Laver Cup Soroti Carlos Alcaraz sebagai Aset Penting Tenis yang Perlu Dipertahankan

Carlos Alcaraz (Flashscore) - Image

Carlos Alcaraz (Flashscore)

JawaPos.com – Piala Laver 2026 kembali menyoroti besarnya daya tarik Carlos Alcaraz bagi dunia tenis, baik melalui penampilannya maupun kemampuannya menarik perhatian penonton.

Dilansir dari laman Flashscore pada Selasa (29/9), Petenis Spanyol tersebut menunjukkan permainan atraktif saat mengalahkan Taylor Fritz dengan skor 6-3, 4-6, 13-11 dalam pertandingan yang membuat atmosfer arena meningkat secara signifikan.

Gaya bermain yang kreatif, penuh keberanian, serta kemampuannya berinteraksi dengan penonton membuat Alcaraz dinilai memiliki pengaruh besar dalam memperkenalkan tenis kepada khalayak yang lebih luas.

Alcaraz juga memperlihatkan antusiasme ketika membela Tim Eropa dan menyebut ajang beregu tersebut membantunya menemukan kembali kegembiraan dalam bermain tenis.

Namun, jadwal pertandingan yang padat menjadi perhatian setelah Alcaraz sebelumnya mengalami cedera pergelangan tangan dan baru kembali bertanding menjelang akhir Agustus.

Alcaraz juga menyampaikan kekhawatiran mengenai pertandingan yang berakhir terlalu larut serta beban fisik dari rangkaian kompetisi yang membuat pemain harus mengatur waktu pemulihan dengan ketat.

Kondisi tersebut memunculkan pembahasan mengenai perlunya perlindungan terhadap kesehatan dan keberlanjutan karier Alcaraz sebagai salah satu pemain penting dalam perkembangan tenis.

Pengurangan kepadatan jadwal dan penanganan pertandingan yang berlangsung hingga larut malam menjadi beberapa isu yang juga berkaitan dengan kepentingan pemain serta penonton secara lebih luas.

Editor: Novia Tri Astuti
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