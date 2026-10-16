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Andre Rizal Hanafi
Jumat, 16 Oktober 2026 | 14.55 WIB

Dibobol Tiga Kali, Timnas Futsal Indonesia Harus Akui Keunggulan Brasil di Copa das Nacoes 2026

Timnas Futsal Indonesia kalah 0-3 dari Brasil di Copa das Nacoes 2026 setelah gagal membalas tiga gol lawan. (Istimewa) - Image

Timnas Futsal Indonesia kalah 0-3 dari Brasil di Copa das Nacoes 2026 setelah gagal membalas tiga gol lawan. (Istimewa)

JawaPos.com - Timnas Futsal Indonesia harus mengakui keunggulan Brasil setelah kalah dengan skor 0-3 dalam ajang Copa das Nacoes de Futsal 2026.

Pertandingan yang berlangsung di Max Ronsenmann Arena, Sao Jose dos Pinhais, Brasil, Jumat (16/10) pagi WIB, itu menjadi ujian berat bagi skuad Garuda.

Indonesia sebenarnya mampu memberikan perlawanan cukup baik pada awal pertandingan.

Tim asuhan Hector Souto tampil disiplin dan berusaha menjaga organisasi pertahanan agar Brasil tidak mudah mengembangkan permainan.

Strategi tersebut sempat berjalan efektif. Indonesia mampu meredam sejumlah upaya serangan tuan rumah selama hampir 15 menit pertama. Namun, tekanan Brasil akhirnya membuahkan hasil ketika pertandingan memasuki menit ke-15.

Cleber membuka keunggulan Brasil melalui aksi individu dari sisi kiri. Ia melakukan penetrasi sebelum melepaskan tembakan keras ke arah gawang Indonesia.

Kiper Ahmad Habibie berusaha menghalau bola, tetapi tembakan tersebut tetap berujung gol.

Keunggulan Brasil bertambah tiga menit kemudian. Kali ini, Fabinho mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-18 setelah melewati dua pemain Indonesia, Andres dan Muhammad Iqbal, di sisi kanan pertahanan Garuda.

Fabinho kemudian melepaskan tembakan ke tiang dekat yang gagal diantisipasi Ahmad Habibie. Gol tersebut membuat Brasil menutup babak pertama dengan keunggulan 2-0.

Editor: Banu Adikara
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