Shin Tae-yong Waspadai Rayco Rodriguez, Siapkan Man-Marking Jelang Persita vs Persija

Shin Tae-yong mewaspadai Rayco Rodriguez jelang Persita vs Persija. Pelatih Macan Kemayoran menyiapkan strategi khusus untuk meredam ancaman pemain Spanyol itu. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)
JawaPos.com - Pelatih Persija Jakarta, Shin Tae-yong, memberikan peringatan kepada anak asuhnya menjelang pertandingan menghadapi Persita Tangerang. Ia secara khusus mewaspadai sosok Rayco Rodriguez yang menjadi motor serangan Pendekar Cisadane.
Persija dijadwalkan bertandang ke markas Persita di Banten International Stadium (BIS), Serang, Banten, Sabtu (17/10) malam WIB. Pertandingan tersebut merupakan laga pekan kelima Super League 2026/2027.
Shin Tae-yong memastikan persiapan timnya berjalan sesuai rencana menjelang pertandingan tersebut. Ia menyebut para pemain telah menjalani persiapan dengan baik untuk menghadapi tantangan dari tuan rumah.
"Persiapan kami berjalan seperti biasa. Kami telah mempersiapkan tim dengan baik untuk menghadapi pertandingan besok," kata Shin Tae-yong dalam konferensi pers jelang pertandingan, Jumat (16/10).
Persija datang ke Banten dengan kepercayaan diri tinggi setelah belum terkalahkan dalam empat pertandingan awal musim ini. Namun, Persita juga memiliki catatan positif yang tak kalah apik.
Pendekar Cisadane merupakan salah satu tim yang belum menelan kekalahan sepanjang musim ini. Bedanya, tim asuhan Carlos Pena tersebut mencatatkan dua kemenangan dan dua hasil imbang.
Shin Tae-yong pun mengakui kekuatan Persita. Mantan pelatih Timnas Indonesia itu secara khusus mewaspadai Rayco Rodriguez yang menjadi salah satu andalan tuan rumah.
"Persita Tangerang sejauh ini belum terkalahkan. Dari analisis saya, pemain nomor 7 mereka cukup berbahaya dan berpotensi merepotkan kami," ungkapnya.
Rayco Rodriguez memang memiliki kontribusi penting bagi Persita. Sepanjang musim ini, pemain asal Spanyol tersebut telah menyumbangkan dua gol dan satu assist. Musim lalu, ia juga mencatatkan statistik impresif dengan torehan 10 gol dan enam assist dari 33 pertandingan.
Karena itu, Shin Tae-yong mengisyaratkan bahwa timnya akan memberikan perhatian lebih kepada pemain berusia 29 tahun tersebut. Menurutnya, hasil pertandingan nanti turut bergantung pada kemampuan Persija meredam pergerakan Rayco.
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Jawa Pos
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