Fajar Alfian Fokus ke Olimpiade 2028 Usai Asian Games 2026

JawaPos.com - Fajar Alfian mempersembahkan dua medali di Asian Games 2026 dari cabang bulu tangkis. Ia meraih medali emas dan perunggu untuk Indonesia.

Melalui sosial media, Fajar Alfian memberikan ucapan selamat kepada Leo/Daniel yang berhasil meraih medali emas. Ia juga merasa bangga dengan perjuangan rekan senegaranya itu setelah berjuang mengalahkan Liang Weikeng/Wang Chang.

"Satu lagi medali untuk dikenang. Bukan akhir yang saya bayangkan, tapi tetap sebuah perjalanan yang saya syukuri. Selamat untuk Leo Danil atas medali emasnya. Indonesia bangga melihat perjuangan teman seperjuangan berbuah manis," tulis Fajar Alfian di Instagram.

Pebulutangkis 31 tahun tersebut juga menuliskan bahwa Asian Games 2026 adalah yang terakhir baginya. Kini, fokus Fajar dan pasangannya Shohibul Fikri adalah bermain di Olimpiade 2028.

"Dan ini adalah Asian Games terakhir saya. Setelah melewati berbagai generasi dari 2018-2022-2026," tegas Fajar.

"Saya memilih menutupnya dengan syukur karena setiap langkah, setiap jatuh, dan setiap perjuangan telah menjadi bagian indah dari perjalanan ini, terimakasih juga buat partner di lapangan saya Shohibul Fikri yang telah berjuang bersama, sekarang target panjang nya menatap Olympic Los Angeles 2028," tutup pebulutangkis kelahiran Bandung tersebut.

Performa Fajar/Fikri di Asian Games 2026 Tantangan berat dihadapi Fajar/Fikri saat laga menghadapi Kang Min Hyuk/Ki Dong Ju di perempat final. Meski sempat kalah di set pertama, Fajar/Fikri sukses mengalahkan pasangan Korea Selatan tersebut di set kedua dan ketiga.