Susunan Pemain Indonesia vs Thailand di Thomas Cup 2026: Ganda Putra Fajar Alfian dan Nikolaus Joaquin Jadi Kejutan!

Fajar Alfian bersama pelatih Antonius Budi di Thomas Cup 2026. (Dok. PBSI)
JawaPos.com - Tim Indonesia akan menghadapi Thailand dalam laga kedua Grup D Thomas Cup 2026 di Forum Horsens, Denmark, Minggu (26/4/2026) pukul 13.30 WIB. Daftar susunan pemain skuad Merah Putih yang akan tampil pun telah diketahui.
Skuad Indonesia untuk laga tersebut menampilkan kejutan. Pasalnya, PBSI melakukan bongkar pasang dengan memasangkan Fajar Alfian dan Nikolaus Joaquin.
Sebagaimana diketahui, Fajar sejatinya berpasangan dengan Muhammad Shohibul Fikri, sementara Joaquin dentan Raymond Indra. Namun, PBSI melakukan rombakan kepada kedua pasangan tersebut.
Melawan Thailand, duet Fajar/Joaquin akan turun di laga keempat. Racikan dadakan Pelatnas PBSI itu akan melawan ganda putra Thailand, Peeratchai Sukphun/Pakkapon Teeraratsakul.
Terdapat perubahan lainnya jika dibandingkan dengan susunan pemain ketika menghadapi Aljazair di laga pertama. Kali ini, duet Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani dan Moh Zaki Ubaidillah dipercaya tampil.
Sabar/Reza tampil sebagai ganda pertama di laga kedua dengan menghadapi Chaloempoen Charoenkitamorn/Worrapol Thongsa-nga. Sementara Ubed -sapaan Zaki Ubaidillah- turun sebagai tunggal ketiga di laga terakhir dengan melawan Tanawat Yimjit.
Sementara, duel Indonesia versus Thailand akan dimulai pada nomor tunggal. Jonatan Christie akan membuka perjuangan tim Merah Putih dengan menantang Kunlavut Vitidsarn.
Setelah itu, pertandingan masih berlanjut di nomor tunggal. Alwi Farhan dipercaya tampil kedua dan akan menghadapi tunggal putra Thailand, Panitchapon Teeraratsakul.
Indonesia dan Thailand sama-sama sudah mengantongi satu kemenangan. Di laga pertama, Indonesia mengalahkan Aljazair dengan skor 5-0 sedangkan Thailand menang 4-1 atas Prancis.
Pertandingan ini cukup krusial bagi kedua tim untuk merebut kemenangan demi lolos ke babak berikutnya. Dengan formasi yang sudah diketahui ini, Indonesia diharapkan bisa mencuri kemenangan atas Thailand.
50 Unit Mobil Koperasi Desa Merah Putih Tiba di Wonogiri, Dandim 0728/Wonogiri: Saran Saya Tidak Usah Digunakan Dulu Mobilnya
7 Tahun Tak Terkalahkan! Bernardo Tavares Wajib Jaga Harga Diri Persebaya Surabaya di Derbi Jawa Timur Lawan Arema FC
Pesan Haru dari Ernando Ari! Dukungan Diam-Diam Bikin Milos Raickovic Bangkit di Persebaya Surabaya
14 Rekomendasi Kuliner Depok untuk Keluarga, Tempat Makan Nyaman dengan Menu Beragam
Wisata Kuliner Kabupaten Malang: 7 Makanan Khas yang Legendaris, Unik dan Autentik untuk Food Lovers
Jadwal Lengkap MotoGP Spanyol 2026! Misi Berat Veda Ega Pratama dan Mario Aji dari Barisan Belakang di Jerez
15 Rekomendasi Restoran Terbaik Dekat Tugu Muda Semarang: Surganya Kuliner yang Wajib Dicoba Pelancong dan Wisatawan!
17 kuliner Legendaris di Surabaya yang Wajib Dicicipi Sekali Seumur Hidup!
10 Kebab Paling Enak di Jakarta, Kuliner Timur Tengah yang Cita Rasanya Autentik
Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya!