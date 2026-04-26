Susunan Pemain Indonesia vs Thailand di Thomas Cup 2026: Ganda Putra Fajar Alfian dan Nikolaus Joaquin Jadi Kejutan!

JawaPos.com - Tim Indonesia akan menghadapi Thailand dalam laga kedua Grup D Thomas Cup 2026 di Forum Horsens, Denmark, Minggu (26/4/2026) pukul 13.30 WIB. Daftar susunan pemain skuad Merah Putih yang akan tampil pun telah diketahui.

Skuad Indonesia untuk laga tersebut menampilkan kejutan. Pasalnya, PBSI melakukan bongkar pasang dengan memasangkan Fajar Alfian dan Nikolaus Joaquin.

Sebagaimana diketahui, Fajar sejatinya berpasangan dengan Muhammad Shohibul Fikri, sementara Joaquin dentan Raymond Indra. Namun, PBSI melakukan rombakan kepada kedua pasangan tersebut.

Melawan Thailand, duet Fajar/Joaquin akan turun di laga keempat. Racikan dadakan Pelatnas PBSI itu akan melawan ganda putra Thailand, Peeratchai Sukphun/Pakkapon Teeraratsakul.

Terdapat perubahan lainnya jika dibandingkan dengan susunan pemain ketika menghadapi Aljazair di laga pertama. Kali ini, duet Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani dan Moh Zaki Ubaidillah dipercaya tampil.

Sabar/Reza tampil sebagai ganda pertama di laga kedua dengan menghadapi Chaloempoen Charoenkitamorn/Worrapol Thongsa-nga. Sementara Ubed -sapaan Zaki Ubaidillah- turun sebagai tunggal ketiga di laga terakhir dengan melawan Tanawat Yimjit.

Sementara, duel Indonesia versus Thailand akan dimulai pada nomor tunggal. Jonatan Christie akan membuka perjuangan tim Merah Putih dengan menantang Kunlavut Vitidsarn.

Setelah itu, pertandingan masih berlanjut di nomor tunggal. Alwi Farhan dipercaya tampil kedua dan akan menghadapi tunggal putra Thailand, Panitchapon Teeraratsakul.

Indonesia dan Thailand sama-sama sudah mengantongi satu kemenangan. Di laga pertama, Indonesia mengalahkan Aljazair dengan skor 5-0 sedangkan Thailand menang 4-1 atas Prancis.