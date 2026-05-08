Berharap Fajar Alfian cs Move On Usai Babak Belur di Thomas Cup 2026, Taufik Hidayat: Sudah Selesai, Mau Diapain?

Waketum PBSI Taufik Hidayat (Andika Rachmansyah/JawaPos.com)
JawaPos.com - Wakil Ketua Umum (Waketum) PBSI, Taufik Hidayat, tak ingin atlet Indonesia berlarut lama dalam kesedihan pasca kegagalan di Thomas Cup 2026. Taufik meminta Fajar Alfian cs untuk segera move on!
Sebagaimana diketahui, Indonesia gagal total di Thomas Cup 2026. Langkah skuad Merah Putih terhenti di fase grup, menjadi hasil terburuk sepanjang sejarah keikutsertaan mereka dalam keikutsertaan di ajang bergengsi tersebut.
Namun, nasi sudah menjadi bubur. Taufik menyadari hasil tersebut sangat menyakitkan, namun ingin atletnya segera bangkit dengan cepat alih-alih larut dalam kekecewaan.
“Mudah-mudahan bisa move on. Maksud saya, mereka juga sudah pada dewasa, mereka sudah punya pengalaman,” kata Taufik dalam konferensi pers di Pelatnas PBSI, Cipayung, Jumat (8/5/2026).
“Saya rasa mereka juga tahu dalam setahun pertandingan apa aja. Mereka nggak bisa juga berlama-lama dalam kesedihan. Makanya ya harus move on cepat,” sambungnya.
Menurutnya, para atlet akan rugi sendiri jika tak segera bangkit dari kegagalan tersebut. Sebab, mereka semua sudah ditunggu oleh beberapa turnamen yang ada seperti Thailand Open 2026 (12-17 Mei), Malaysia Masters (19-24 Mei), hingga Indonesia Open 2025 (2-7 Juni).
“Kalau enggak siapa? Kita sudah kirim pertandingan kalau misalnya hasilnya nggak bagus yang rugi siapa? Pemainnya kan? Nah di situlah anak-anak harus enggak mau rugi gitu,” tutur Taufik.
Taufik mengatakan, para atlet harus menjadikan kegagalan Indonesia di Thomas Cup 2026 sebagai bahan evaluasi. Yang terpenting saat ini, atlet harus berbenah demi membawa Indonesia kembali berprestasi.
“Jadi ya itu solusinya harus cepat, ini lupakanlah, sudah selesai, mau diapain? Kita sambil berjalan kita introspeksi diri pemain, pelatih dan yang lain-lain untuk pertandingan berikutnya. Kita kan juga kalau nggak move on nggak bisa balik lagi masih tunggu dua tahun lagi kan. Nah itu yang pengen dijadikan pelajaran. Untuk ke depannya bisa lebih baik,” tegas Taufik.
