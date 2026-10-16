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Andika Rachmansyah
Jumat, 16 Oktober 2026 | 16.16 WIB

Jadwal Siaran Langsung Hillstate vs GS Caltex di KOVO Cup 2026: Megawati Cs Wajib Menang!

Hyundai Hillstate menelan kekalahan 0-3 dari Hi-Pass pada debut Megawati Hangestri di KOVO Cup 2026. Hillstate kini berada di dasar klasemen Grup B dan wajib menang atas GS Caltex untuk menjaga peluang ke semifinal. (Dok. Hillstate) - Image

Hyundai Hillstate menelan kekalahan 0-3 dari Hi-Pass pada debut Megawati Hangestri di KOVO Cup 2026. Hillstate kini berada di dasar klasemen Grup B dan wajib menang atas GS Caltex untuk menjaga peluang ke semifinal. (Dok. Hillstate)

JawaPos.com - Megawati Hangestri akan melanjutkan perjuangannya bersama Hyundai Hillstate dengan menghadapi GS Caltex pada laga terakhir Grup B KOVO Cup 2026. Berikut jadwal siaran langsung pertandingan tersebut.

Pertandingan Hillstate vs GS Caltex dijadwalkan berlangsung di Jinnam Gymnasium, Yeosu, Korea Selatan, Jumat (16/10) pukul 17.00 WIB. Laga tersebut dapat disaksikan melalui layanan streaming Vision+.

Bagi Hillstate, ini akan menjadi laga hidup-mati. Megawati dan kawan-kawan membutuhkan kemenangan untuk menjaga asa lolos ke babak semifinal KOVO Cup 2026

Pasalnya, Hillstate menelan kekalahan telak 0-3 dari Hi-Pass pada laga pertama Grup B, Rabu (14/10) lalu. Kekalahan tersebut membuat posisi Megawati cs menempati posisi dasar klasemen sementara Grup B dengan nol poin. 

Karena itu, Hillstate wajib menang atas GS Caltex pada laga sore nanti. Hasil kemenangan akan membawa Megawati cs lolos ke semifinal. 

Di sisi lain, GS Caltex juga datang dengan modal buruk. Mereka juga menelan kekalahan dari Hi Pass dengan skor 1-3 pada laga pertama Grup B KOVO Cup 2026

Dengan demikian, situasi tersebut membuat Hillstate dan GS Caltex wajib meraih kemenangan. Kedua tim saling sikut memperebutkan satu tiket tersisa lolos ke semifinal. 

Seperti diketahui, hanya dua tim teratas dari masing-masing grup yang berhak melaju ke semifinal. Hi Pass yang perkasa di dua laga sudah dipastikan lolos sebagai juara Grup B. 

Megawati mencatat statistik ciamik pada laga debutnya bersama Hillstate saat menghadapi Hi Pass. Meski menelan kekalahan, atlet asal Indonesia itu sukses menyumbang 14 poin.

Editor: Banu Adikara
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