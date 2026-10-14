Hasil Kovo Cup 2026: Debut Megawati Bersama Hillstate Berakhir Pahit

Hyundai Hillstate kalah tiga set langsung dari Hi Pass pada laga pembuka Grup B Kovo Cup 2026. Megawati Hangestri belum mampu membawa timnya meraih kemenangan dalam laga debut. (Dok. Hyundai Hillstate)
JawaPos.com – Debut Megawati Hangestri bersama Hyundai Hillstate berakhir pahit. Hillstate takluk 0-3 dari Hi Pass pada laga pertama Grup B Kovo Cup 2026 di Jinnam Gymnasium, Rabu (14/10/2026).
Hi Pass tampil dominan sejak awal pertandingan dan mengandalkan serangan tajam Laetitia Moma Bassoko. Spike diagonal Moma membawa Hi Pass unggul 5-3 sekaligus memberikan tekanan kepada pertahanan Hillstate.
Hillstate kesulitan membendung serangan lawan. Blok mereka beberapa kali ditembus, sementara penerimaan bola atau receive yang kurang optimal membuat tim kesulitan membangun serangan.
Megawati sempat menyumbangkan poin melalui smes untuk memperkecil ketertinggalan menjadi 6-11. Smes lainnya yang menghasilkan block touch kemudian memangkas jarak menjadi 12-15.
Namun, Hillstate belum mampu menjaga konsistensi permainan. Setelah Jordan Wilson ditarik keluar pada pertengahan set pertama, serangan mereka semakin kesulitan menembus pertahanan Hi Pass.
Hi Pass terus memperlebar keunggulan dan akhirnya merebut set pertama dengan skor 25-17. Megawati mencatatkan tujuh poin pada set tersebut.
Memasuki set kedua, Hi Pass kembali mengambil kendali permainan dengan unggul 3-1. Hillstate belum mampu memaksimalkan peluang serangan, sedangkan Moma, Mami, dan Kang So Hwi tampil efektif dalam membongkar pertahanan lawan.
Hi Pass mengandalkan kombinasi ketiga pemain tersebut untuk menjaga tekanan. Moma beroperasi sebagai opposite, Kang So Hwi mengisi posisi empat, sedangkan Mami menempati posisi enam untuk memaksimalkan serangan dari lini belakang.
Di sisi lain, koneksi antara setter Kim Da In dan Megawati belum berjalan mulus. Sejumlah umpan yang kurang presisi membuat Megawati kesulitan melancarkan smes secara maksimal.
Smes Jordan Wilson dari posisi empat sempat menghasilkan poin bagi Hillstate. Namun, upaya tersebut belum cukup untuk mengejar ketertinggalan.
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