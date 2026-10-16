Megawati Hangestri Gagal ke Semifinal KOVO Cup 2026, Hillstate Kalah dari GS Caltex

JawaPos.com - Megawati Hangestri Pertiwi kembali gagal membawa Hyundai Hillstate meraih kemenangan di KOVO Cup 2026. Kali ini, Hillstate menelan kekalahan dari GS Caltex pada laga terakhir Grup B.

Hillstate kalah tiga set langsung dengan skor 23-25, 15-25, dan 22-25. Pertandingan tersebut berlangsung di Jinnam Gymnasium, Jumat (16/10) sore WIB.

Kekalahan ini sekaligus membuat Hillstate gagal mengamankan tiket semifinal KOVO Cup 2026. Megawati dan kawan-kawan menelan kekalahan dalam dua laga Grup B. Sebelumnya, mereka juga takluk dari Hi Pass dalam tiga set langsung.

Sementara itu, kemenangan atas Hillstate mengantarkan GS Caltex ke semifinal dengan status runner-up Grup B. Mereka menemani Hi Pass yang keluar sebagai juara grup.

Hillstate mendapat perlawanan sengit dari GS Caltex sejak awal set pertama. Kedua tim saling berbalas poin hingga kedudukan imbang 5-5, dengan Megawati menyumbang dua poin bagi Hillstate.

Megawati kemudian kembali menunjukkan ketajamannya lewat serangan balik dan smes keras yang membawa Hillstate unggul 9-7. Namun, keunggulan itu tak bertahan lama. Pertahanan Hillstate mulai goyah hingga mereka tertinggal 11-12, lalu semakin jauh pada kedudukan 12-16.

Selepas time out, sejumlah peluang berhasil dimaksimalkan Jordan Wilson untuk memangkas ketertinggalan menjadi 15-16. Meski terus berjuang, Hillstate gagal membalikkan keadaan setelah GS Caltex kembali menjauh.

Gyselle Silva akhirnya memastikan kemenangan GS Caltex pada set pertama dengan skor 25-23.

Pada set kedua, Hillstate kembali kesulitan mengimbangi permainan GS Caltex. Ketertinggalan 3-6 melebar menjadi 3-9 hingga Megawati ditarik keluar lapangan.