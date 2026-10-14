Klasemen KOVO Cup 2026: Klub Megawati Hangestri Posisi Buncit Grup B

JawaPos.com – Hyundai Hillstate yang diperkuat pevoli putri Indonesia, Megawati Hangestri, mengawali kiprahnya di KOVO Cup 2026 dengan hasil kurang memuaskan. Hillstate kalah tiga set langsung dari Hi-Pass pada pertandingan Grup B di Jinnam Gymnasium, Yeosu, Korea Selatan, Rabu (14/10).

Dalam pertandingan tersebut, Hillstate takluk dengan skor 17-25, 16-25, dan 18-25. Hasil itu membuat klub Megawati berada di posisi terbawah klasemen sementara Grup B dengan nol poin.

Meski gagal membawa timnya meraih kemenangan, Megawati tetap menunjukkan kontribusi dalam debutnya bersama Hillstate. Pevoli berusia 27 tahun itu mencatatkan 14 poin berdasarkan laporan pertandingan Tirto.id.

Kekalahan tersebut menjadi pekerjaan rumah bagi Hillstate sebelum menjalani pertandingan berikutnya. Mereka harus segera berbenah jika ingin menjaga peluang melaju ke semifinal.

Sebaliknya, Hi-Pass semakin kukuh di puncak klasemen Grup B. Kemenangan atas Hillstate menjadi kemenangan kedua mereka setelah sebelumnya menundukkan GS Caltex dengan skor 3-1.

Hi-Pass kini mengoleksi enam poin dan telah memastikan tempat di semifinal sebagai juara Grup B. Dengan demikian, satu tiket semifinal lainnya masih diperebutkan Hillstate dan GS Caltex.

Hillstate dijadwalkan menghadapi GS Caltex pada Jumat (16/10). Kemenangan menjadi target penting bagi Megawati dan rekan-rekannya untuk menjaga peluang melangkah ke babak berikutnya.

Klasemen KOVO Cup 2026

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