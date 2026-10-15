KONI Apresiasi Kepemimpinan Herindra, Kepengurusan Baru PB ESI Perkuat Prestasi Nasional

Ilustrasi esports. (Istimewa)
JawaPos.com - Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat Marciano Norman memberikan apresiasi tinggi kepada Ketua Umum Pengurus Besar Esports Indonesia (PB ESI) M. Herindra atas terbentuknya kepengurusan periode 2026–2030.
Pelantikan tersebut menjadi momentum memperkuat sinergi organisasi olahraga nasional sekaligus meningkatkan prestasi atlet esports Indonesia di berbagai kejuaraan internasional.
Apresiasi tersebut disampaikan Marciano dalam pelantikan pengurus PB ESI periode 2026–2030 di Jakarta, Kamis (15/10), yang turut dihadiri Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir serta sejumlah pemangku kepentingan olahraga nasional.
”Selaku Ketua Umum KONI Pusat saya beri penghargaan setinggi-tingginya pada Ketua Umum PB ESI yang telah melengkapi kepengurusan masa bakti 2026–2030,” ujar Marciano.
Marciano juga menyampaikan penghargaan kepada jajaran pengurus, atlet, dan pelatih yang telah mengharumkan nama Indonesia melalui berbagai kompetisi internasional.
”Baru saja tim esports merebut dua medali perak pada Asian Games yang lalu, dan di tingkat Asia Tenggara beberapa event tim Indonesia selalu menjadi juara umum,” ungkap Marciano.
Menurut Marciano, keberhasilan tersebut perlu ditindaklanjuti melalui pembinaan berkelanjutan, dukungan pemerintah, serta penguatan kompetisi esports nasional.
”Saya yakin ke depan kita pantas mendapat medali emas dari saudara sekalian,” tegas Marciano.
Sementara itu, Ketua Umum PB ESI periode 2026–2030 M. Herindra menegaskan, kepengurusan baru memiliki tanggung jawab memperkuat sistem pembinaan atlet secara terarah dan berjenjang.
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