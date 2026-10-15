PB ESI Resmi Lantik Pengurus 2026-2030, Bidik Prestasi Esports Indonesia di Panggung Dunia

JawaPos.com - Pengurus Besar Esports Indonesia (PB ESI) resmi melantik kepengurusan baru periode 2026–2030 dengan fokus memperkuat fondasi organisasi dan tata kelola esports nasional. Kepengurusan periode saat ini diharapkan mampu mendorong pembinaan atlet secara berkelanjutan sekaligus mengembangkan ekosistem esports Indonesia agar semakin kompetitif di panggung dunia.

Ketua Umum PB ESI, M. Herindra, menegaskan bahwa kemajuan esports tidak bisa hanya bertumpu pada satu organisasi. Menurut dia, kolaborasi antara pemerintah, dunia olahraga, industri kreatif, dan ekosistem digital menjadi kunci untuk membangun olahraga elektronik yang kuat dan berkelanjutan.

"Esports bukan lagi urusan satu organisasi, tetapi kolaborasi bersama pemerintah, dunia olahraga, industri kreatif, dan ekosistem digital bangsa," kata Herindra di Jakarta, Kamis (15/10/2026).

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Herindra juga menyoroti capaian atlet esports Indonesia yang telah menorehkan prestasi di berbagai ajang internasional. Ia berharap momentum pelantikan pengurus baru dapat dimanfaatkan untuk mengoptimalkan potensi generasi muda Indonesia yang tumbuh di tengah perkembangan teknologi digital.

"Pelantikan ini adalah awal tanggung jawab bersama untuk memastikan anak-anak muda Indonesia memperoleh kesempatan yang adil untuk berkembang dan meraih prestasi. Lebih dari 60% penduduk kita adalah generasi digital, dan mandat kami adalah mengubah potensi besar ini menjadi kekuatan yang mengharumkan nama bangsa di panggung dunia," ujarnya.

Untuk mewujudkan target tersebut, PB ESI menyiapkan sejumlah fokus kerja, mulai dari penguatan jalur prestasi hingga pengembangan industri esports lokal. Herindra menilai pembinaan yang terarah perlu didukung infrastruktur memadai, penerapan ilmu keolahragaan, serta perlindungan bagi atlet.

"Kita harus memperkuat daya dukung infrastruktur Esports Indonesia melalui jalur prestasi yang jelas dan pelatnas berkelanjutan, pembinaan berbasis sport science, perlindungan regulasi dan kontrak atlet, hingga menjaga integritas dari perjudian dan kecurangan. Kami juga mengajak kementerian terkait untuk mempermudah perizinan dan jaringan agar ekosistem berpihak pada talenta lokal," jelas Herindra.

Dukungan pemerintah juga menjadi bagian penting dalam pengembangan esports nasional. Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir, menyatakan, pembinaan atlet harus dirancang untuk jangka panjang sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.