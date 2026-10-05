PB ESI Siapkan Regenerasi Atlet Esports dari Sekolah Mulai Level Terendah

Ilustrasi pemain esports Indonesia. (PB ESI/Antara)
JawaPos.com - Pengurus Besar Esports Indonesia (PB ESI) siapkan pembibitan atlet termasuk dari sekolah untuk memperkuat regenerasi esports nasional.
Pembinaan tersebut nanti dilakukan secara berjenjang, mulai dari tingkat paling dasar hingga level tertinggi.
Hal ini selaras dengan kepengurusan baru PB ESI 2026-2030. Bendahara Umum PB ESI Rob Clinton Kardinal mengatakan, sekolah juga menjadi salah satu sasaran dalam rencana pembibitan tersebut.
Jenjang SMA dinilai dapat menjadi bagian penting untuk memperkenalkan esports sekaligus menjaring talenta-talenta potensial sejak usia muda.
"Nanti pembibitan akan kita lakukan dari tingkat terendah sampai tertinggi," ujar Rob Clinton Kardinal kepada JawaPos.com di sela-sela acara silaturahmi media dengan PB ESI, Senin (5/10).
Rob mengatakan, PB ESI juga memiliki rencana untuk masuk ke lingkungan SMA.
Para pelajar nanti diharapkan dapat merasakan langsung seperti apa ekosistem esports sekaligus memiliki kesempatan untuk mengembangkan potensinya.
"Sampai SMA-SMA kita akan coba masukkan dalam ekskulnya mereka, sedangkan mereka bisa merasakan esports-nya seperti apa," kata Rob.
Menurut Rob, langkah tersebut menjadi bagian dari rencana besar PB ESI dalam membangun pembinaan esports secara berkelanjutan.
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