PB ESI Siapkan Regenerasi Atlet Esports dari Sekolah Mulai Level Terendah

JawaPos.com - Pengurus Besar Esports Indonesia (PB ESI) siapkan pembibitan atlet termasuk dari sekolah untuk memperkuat regenerasi esports nasional.

Pembinaan tersebut nanti dilakukan secara berjenjang, mulai dari tingkat paling dasar hingga level tertinggi.

Hal ini selaras dengan kepengurusan baru PB ESI 2026-2030. Bendahara Umum PB ESI Rob Clinton Kardinal mengatakan, sekolah juga menjadi salah satu sasaran dalam rencana pembibitan tersebut.

Baca Juga:BRI dan Metro Golf Club Surabaya Perkuat Kemitraan

Jenjang SMA dinilai dapat menjadi bagian penting untuk memperkenalkan esports sekaligus menjaring talenta-talenta potensial sejak usia muda.

"Nanti pembibitan akan kita lakukan dari tingkat terendah sampai tertinggi," ujar Rob Clinton Kardinal kepada JawaPos.com di sela-sela acara silaturahmi media dengan PB ESI, Senin (5/10).

Rob mengatakan, PB ESI juga memiliki rencana untuk masuk ke lingkungan SMA.

Baca Juga:Pedro dan Dimitiar Berbatov Berharap Timnas Indonesia Juarai FIFA ASEAN Cup 2026

Para pelajar nanti diharapkan dapat merasakan langsung seperti apa ekosistem esports sekaligus memiliki kesempatan untuk mengembangkan potensinya.

"Sampai SMA-SMA kita akan coba masukkan dalam ekskulnya mereka, sedangkan mereka bisa merasakan esports-nya seperti apa," kata Rob.