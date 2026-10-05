Logo JawaPos
HomeSports
Author avatar - Image
Nanda Prayoga
Senin, 5 Oktober 2026 | 23.32 WIB

PB ESI Siapkan Regenerasi Atlet Esports dari Sekolah Mulai Level Terendah

Ilustrasi pemain esports Indonesia. (PB ESI/Antara) - Image

Ilustrasi pemain esports Indonesia. (PB ESI/Antara)

JawaPos.com - Pengurus Besar Esports Indonesia (PB ESI) siapkan pembibitan atlet termasuk dari sekolah untuk memperkuat regenerasi esports nasional. 

Pembinaan tersebut nanti dilakukan secara berjenjang, mulai dari tingkat paling dasar hingga level tertinggi.

Hal ini selaras dengan kepengurusan baru PB ESI 2026-2030. Bendahara Umum PB ESI Rob Clinton Kardinal mengatakan, sekolah juga menjadi salah satu sasaran dalam rencana pembibitan tersebut. 

Jenjang SMA dinilai dapat menjadi bagian penting untuk memperkenalkan esports sekaligus menjaring talenta-talenta potensial sejak usia muda.

"Nanti pembibitan akan kita lakukan dari tingkat terendah sampai tertinggi," ujar Rob Clinton Kardinal kepada JawaPos.com di sela-sela acara silaturahmi media dengan PB ESI, Senin (5/10).

Rob mengatakan, PB ESI juga memiliki rencana untuk masuk ke lingkungan SMA.

Para pelajar nanti diharapkan dapat merasakan langsung seperti apa ekosistem esports sekaligus memiliki kesempatan untuk mengembangkan potensinya.

"Sampai SMA-SMA kita akan coba masukkan dalam ekskulnya mereka, sedangkan mereka bisa merasakan esports-nya seperti apa," kata Rob.

Menurut Rob, langkah tersebut menjadi bagian dari rencana besar PB ESI dalam membangun pembinaan esports secara berkelanjutan.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Asian Games 2026: Gagal Sabet Emas, Timnas Esports Indonesia Akui Kalah dari Diri Sendiri - Image
Sports

Asian Games 2026: Gagal Sabet Emas, Timnas Esports Indonesia Akui Kalah dari Diri Sendiri

Kamis, 1 Oktober 2026 | 22.54 WIB

Esports Indonesia Bukan Sekadar Main Game, Ada Prestasi, Diplomasi, dan Strategi Negara - Image
Sports

Esports Indonesia Bukan Sekadar Main Game, Ada Prestasi, Diplomasi, dan Strategi Negara

Minggu, 27 September 2026 | 23.39 WIB

Ketum KONI dan Wamenpora Dukung Herindra Pimpin PB ESI, Yakin Esports Indonesia Makin Berprestasi - Image
Sports

Ketum KONI dan Wamenpora Dukung Herindra Pimpin PB ESI, Yakin Esports Indonesia Makin Berprestasi

Selasa, 15 September 2026 | 22.19 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Swiss vs Slovenia di Liga Nations UEFA: La Nati Menang Besar di Thermoplan Arena - Image
1

Prediksi Skor Swiss vs Slovenia di Liga Nations UEFA: La Nati Menang Besar di Thermoplan Arena

2

Prediksi Semen Padang vs PSPS Pekanbaru: Kabau Sirah Incar 3 Poin, Askar Bertuah Siap Bikin Kejutan!

3

Prediksi Skor Islandia vs Bulgaria di Liga Nations UEFA: Strákarnir okkar Tundukkan Tim Tamu

4

Prediksi Skor Kosovo vs Austria di Liga Nations UEFA: Das Team Perpanjang Rekor Tak Terkalahkan

5

Prediksi Skor Belarus vs San Marino di Liga Nations UEFA: Belyya Kryly Pesta Gol

6

Rekam Jejak Wadankor Brimob Irjen Victor Alexander Lateka, dari Densus 88 hingga BIN

7

Besan KDM Komjen Karyoto Dimutasi dari Jabatan Kabaharkam Jelang Pensiun

8

Prediksi Susunan Pemain Spanyol vs Ceko: De la Fuente dan Denia seperti Bermain Catur

9

Prediksi Finlandia vs Albania di UEFA Nations League: Duel Ketat Dua Tim Belum Kebobolan

10

Prediksi Skor Azerbaijan vs Lituania di Liga Nations UEFA: Milli Komanda Diprediksi Kembali Tertahan

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore