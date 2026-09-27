Esports Indonesia Bukan Sekadar Main Game, Ada Prestasi, Diplomasi, dan Strategi Negara

JawaPos.com - Esports Indonesia dipandang sebagai bagian dari prestasi, diplomasi, ekonomi digital, dan strategi negara.

Deputi Bakom RI Ulta Levenia mengatakan, esports tidak tepat lagi dilihat sebatas aktivitas bermain gim semata.

Menurut dia, posisi esports saat ini memiliki dimensi yang jauh lebih luas, terutama ketika banyak negara menjadikannya sebagai bagian dari persaingan global.

Pernyataan itu disampaikan di tengah keberangkatan Timnas Esports Indonesia ke Jepang untuk Asian Games Aichi-Nagoya 2026.

Indonesia turun di delapan nomor dengan target satu emas, tiga perak, dan empat perunggu.

”Sebelum bilang itu cuma main game izinkan saya cerita sedikit sejarah. Kalau papan catur saja bisa jadi medan geopolitik, sekarang pikirkan esports. Ditonton ratusan juta orang, industri bernilai triliunan. Negara-negara besar membangun tim nasional seperti membangun armada,” ungkap Ulta Levenia di Jakarta, Minggu (27/9).

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Ulta menyebut pertandingan catur Bobby Fischer melawan Boris Spassky di Reykjavik, Islandia, pada 1972 yang menjadi simbol persaingan Amerika Serikat dan Uni Soviet di tengah Perang Dingin.

Menurut Ulta, pengalaman tersebut menunjukkan bahwa arena kompetisi dapat berkembang menjadi ruang pertarungan pengaruh antarnegara.