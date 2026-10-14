Prediksi Skor Manchester City vs PSG: Haaland Jadi Andalan, Juara Bertahan Mengancam

Manchester City menjamu juara bertahan PSG di Etihad Stadium. The Citizens membawa modal kemenangan atas Liverpool, tetapi tim tamu punya kualitas untuk memberikan perlawanan. (Dok. CIty)
JawaPos.com – Manchester City akan menghadapi Paris Saint-Germain (PSG) pada matchday kedua fase liga Liga Champions 2026/2027. Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di Etihad Stadium, Kamis (15/10/2026) pukul 02.00 WIB.
Duel dua raksasa Eropa tersebut diperkirakan berlangsung sengit. Manchester City memiliki keuntungan bermain di kandang sendiri, sedangkan PSG datang dengan modal positif dan lini serang yang berpotensi merepotkan pertahanan tuan rumah.
Manchester City menjaga tren kemenangan setelah menaklukkan Liverpool dengan skor 3-0 pada 11 Oktober 2026. Hasil itu menambah kepercayaan diri tim asuhan Enzo Maresca menjelang pertandingan penting di kompetisi Eropa.
Sementara itu, PSG juga memiliki modal bagus setelah meraih kemenangan pada pertandingan terakhirnya. Tim asuhan Luis Enrique merupakan juara bertahan Liga Champions dan memiliki pengalaman menghadapi klub-klub Inggris di kompetisi Eropa.
Pertemuan terakhir kedua tim di fase liga Liga Champions 2024/2025 berakhir dengan kemenangan PSG 4-2. PSG sempat tertinggal dua gol sebelum membalikkan keadaan.
Hasil tersebut menjadi pengingat bagi Manchester City bahwa keunggulan bermain di kandang tidak otomatis menjamin kemenangan. PSG memiliki kualitas individu dan kemampuan menyerang untuk mengubah jalannya pertandingan.
Rekor Kandang Manchester City Jadi Modal
Manchester City memiliki catatan kandang yang kuat saat menghadapi PSG. Dalam tujuh pertemuan di Liga Champions, The Citizens mencatatkan empat kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan.
Di Etihad Stadium, Manchester City juga memiliki rekor positif ketika menjamu klub asal Prancis tersebut. Namun, mereka tetap harus mewaspadai kemampuan PSG dalam memanfaatkan ruang dan membangun serangan cepat.
Secara keseluruhan, Manchester City hanya menelan satu kekalahan dalam 25 pertandingan kandang terakhir di fase grup atau fase liga Liga Champions, dengan rincian 21 kemenangan dan tiga hasil imbang.
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