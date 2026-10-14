Prediksi Skor Aston Villa vs Fenerbahce: Rekor Kandang Jadi Modal The Villans

Aston Villa memburu kemenangan kedua di fase liga Liga Champions 2026/2027 saat menjamu Fenerbahce. Rekor kandang dan hasil pertemuan sebelumnya menjadi modal The Villans. (Dok. Villa)
JawaPos.com – Aston Villa akan menjamu Fenerbahce pada matchday kedua fase liga Liga Champions 2026/2027. Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di Villa Park, Kamis (15/10/2026) pukul 02.00 WIB.
Aston Villa memiliki modal positif setelah mengalahkan Club Brugge dengan skor 3-2 pada pertandingan pembuka. Sementara itu, Fenerbahce mengawali kompetisi dengan hasil imbang 1-1 melawan AS Roma.
Kedua tim sama-sama mengincar hasil maksimal untuk menjaga peluang melangkah lebih jauh di kompetisi elite Eropa tersebut. Namun, Aston Villa memiliki keuntungan berupa dukungan suporter dan catatan kandang yang impresif di kompetisi Eropa.
The Villans juga memenangi pertemuan terakhir melawan Fenerbahce. Pada Januari 2026, Aston Villa menang 1-0 di markas klub Turki tersebut dalam fase liga Liga Europa. Jadon Sancho menjadi penentu kemenangan.
Catatan itu menjadi modal tambahan bagi tim asuhan Unai Emery. Meski demikian, Aston Villa tetap harus mewaspadai potensi serangan Fenerbahce yang memiliki sejumlah pemain berbahaya di lini depan.
Aston Villa Punya Modal Rekor Kandang
Aston Villa memiliki catatan kandang yang kuat di kompetisi Eropa. The Villans tidak terkalahkan dalam 13 pertandingan kandang terakhir mereka di kompetisi tersebut, dengan sembilan laga di antaranya berakhir tanpa kebobolan.
Rekor itu menjadi modal penting saat menghadapi Fenerbahce. Bermain di Villa Park, Aston Villa berpeluang menekan lawan sejak awal dan memanfaatkan dukungan suporter untuk mengendalikan pertandingan.
Dalam tiga pertemuan sebelumnya, Aston Villa juga selalu berhasil mengalahkan Fenerbahce tanpa kebobolan. Selain kemenangan 1-0 pada Januari 2026, klub Inggris itu pernah menang 2-0 di markas Fenerbahce dan 4-0 saat bermain di kandang pada 1977.
Aston Villa juga memiliki catatan positif ketika menghadapi klub-klub asal Turki. Namun, rekor masa lalu tidak menjamin hasil yang sama, sehingga konsistensi permainan tetap menjadi faktor penting.
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